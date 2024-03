Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Boguszów-Gorce, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Przymiarki władz Wałbrzycha do wprowadzenia opłat za wejście na budowaną w Parku Sobieskiego wieżę widokową wzbudziły lawinę komentarzy nie tylko na terenie miasta. Mieszkańcy Szczawna-Zdroju na forach internetowych zastanawiają się, czy skoro sami zapłacą więcej niż wałbrzyszanie za wejście na wieżę w Wałbrzychu, to powinni wymagać podobnych opłat od wałbrzyszan odwiedzających Wzgórze Gedymina.

1 marca 2024 po godzinie 14:00 na ul. Stacyjnej na Szczawienku policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierującego samochodem osobowy do kontroli drogowej, w związku z nieustąpieniem przez niego pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. To był początek kłopotów tego kierującego.

Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji?

Wiecie, gdzie w Wałbrzychu znajduje się ulica Elizy Orzeszkowej? To ulica w dzielnicy Nowe Miasto. Łączy ulice Psie Pole i Piłsudskiego. Przed II wojną światową była to Wrangelstraße.

To był wyjątkowy wieczór w wałbrzyskiej Starej Kopalni. W piątek, 23 lutego, o godz. 20 na scenie w Sali Łańcuszkowej uczniowie i absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugowa Kołłątaja w Wałbrzychu zaprezentowali musical Mamma Mia! 2. Here We Go Again! Na widowni występ podziwiały setki zachwyconych osób!

Imprezy na Dzień Kobiet to już tradycja. 8 marca 2024 nie zabraknie koncertów i spektakli, kabaretu i tańca erotycznego oraz ciekawych warsztatów. W tym roku przygotowano też cykl kursów samoobrony, a także upamiętnienie tego, który odszedł, a w Dzień Kobiet wręczał naręcza kwiatów. Zobaczcie jakie imprezy przygotowano dla pań w Wałbrzychu i okolicy!