Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Boguszowie-Gorcach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku.

Sebastian Wyszyński ze Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim na Dolnym Śląsku spełniał się w rywalizacji sportowej, a po 40-tce zaczął realizować marzenia. Został blogerem i modelem, a teraz ruszył na podbój telewizji. Wystąpił w castingach Top Model, zagrał w reklamach i serialach, oczekuje też na odwiedziny ekipy filmowej, której opowie o sobie i pokaże ukochane uzdrowisko. Tylko w ostatnich miesiącach w przeżył kilkanaście medialnych przygód. Jak walczy o popularność dolnośląski celebryta?