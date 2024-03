Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Boguszowie-Gorcach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dzisiaj, 23 marca przed godz. 13.00 doszło do groźnego wypadku w Boguszowie - Gorcach. Na wysokości ul. Kościuszki 18 kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Samochód stanął pionowo w korycie rzecznym, a kierowca nie mógł się z niego wydostać.

W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dziś (22 marca 2024) zarzuty usłyszała 47-latka z powiatu wałbrzyskiego. Za jazdę po pijanemu nie straci jednak samochodu. Uprawnienia do kierowania zaś stracił mieszkaniec Wałbrzycha. Na której miejskiej drodze spotkał się z grupą Speed?

W czwartkowy wieczór, 21 marca - tuż po godz. 22 na terenie firmy przy ul. Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach wybuchł pożar samochodów dostawczych. Spłonęły trzy, w tym dwa doszczętnie.

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.