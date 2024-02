Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Boguszowie-Gorcach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

23 lutego 2024 roku do późnych godzin popołudniowych na parterze rotundy Galerii Victoria w Wałbrzychu trwają II Strefowe Targi Pracy. Ponad 20 wystawców z Wałbrzycha i całego subregionu wałbrzyskiego czeka na zainteresowanych podjęciem nowej pracy. Proponują ponad 200 wolnych stanowisk od służb mundurowych po księgowość, administrację i produkcję. Na miejscu można wypełnić aplikację, zdobyć przydatny kontakt, a nawet zdjęcie do CV. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia tegorocznej edycji imprezy.

Jest ich pięć, a spod ich dłoni wychodzą prawdziwe cudeńka, które zachwycają każdego, kto zobaczy małe dzieła sztuki ze szkła, cyny i miedzi. To różne witraże, a także biżuteria, które powstają w pracowni w Centrum Kultury przy Bibliotece w Boguszowie-Gorcach. Kupić można je tylko przy wyjątkowych okazjach. Najbliższa to Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w tzw. Małym Rynku.

Szukasz pomysłu na obiad bez mięsa? Proponuję rewelacyjne kotlety ziemniaczane z farszem z pieczarek, cebuli i sera. To proste do przygotowania danie, które z pewnością posmakuje każdemu. Kotleciki są chrupiące z zewnątrz, a wnętrze rozpływa się w ustach. Przekonaj się, jak świetnie smakują i wypróbuj przepis.

Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.