Marzec 2024 w Boguszowie-Gorcach: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Boguszowa-Gorców najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wieża widokowa w Parku Sobieskiego prawie gotowa. Żeby tam wejść trzeba będzie kupić bilet! Zdjęcia!”?

Przegląd lutego 2024 w Boguszowie-Gorcach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego prawie gotowa. Żeby tam wejść trzeba będzie kupić bilet! Zdjęcia! Dobiegają końca prace przy budowie wieży widokowej w Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu. Obiekt o wysokości ponad 37 metrów prawdopodobnie będzie gotowy już w kwietniu bieżącego roku. 📢 Mamma Mia! 2 – wspaniały musical w wykonaniu uczniów wałbrzyskiego II liceum! Zdjęcia! To był wyjątkowy wieczór w wałbrzyskiej Starej Kopalni. W piątek, 23 lutego, o godz. 20 na scenie w Sali Łańcuszkowej uczniowie i absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugowa Kołłątaja w Wałbrzychu zaprezentowali musical Mamma Mia! 2. Here We Go Again! Na widowni występ podziwiały setki zachwyconych osób!

📢 Dzień Kobiet 2024: Imprezy dla pań w Wałbrzychu i okolicy - od samoobrony po taniec erotyczny Imprezy na Dzień Kobiet to już tradycja. 8 marca 2024 nie zabraknie koncertów i spektakli, kabaretu i tańca erotycznego oraz ciekawych warsztatów. W tym roku przygotowano też cykl kursów samoobrony, a także upamiętnienie tego, który odszedł, a w Dzień Kobiet wręczał naręcza kwiatów. Zobaczcie jakie imprezy przygotowano dla pań w Wałbrzychu i okolicy!

Prasówka marzec Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Boguszowa-Gorców. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Baśniowe podwórko! Jedyne takie w Wałbrzychu! Enklawa spokoju udekorowana postaciami z baśni braci Grimm - zdjęcia Kto lubi podziwiać piękne detale architektoniczne i uwielbia spacery po starych miastach, ten doceni baśniowy zakątek z początku XX wieku. W sercu modernistycznej dzielnicy jest mała uliczka, kilka jej budynków tworzy baśniowe podwórko. Senną enklawę zdobią wykonane techniką sgraffita obrazy wzorowane baśniami braci Grimm. To niepowtarzalna dolnośląska perełka! Zobaczcie!

📢 Piękne witraże powstają w pracowni w Boguszowie - Gorcach. Małe dzieła sztuki będzie można kupić tylko na wielkanocnym kiermaszu Jest ich pięć, a spod ich dłoni wychodzą prawdziwe cudeńka, które zachwycają każdego, kto zobaczy małe dzieła sztuki ze szkła, cyny i miedzi. To różne witraże, a także biżuteria, które powstają w pracowni w Centrum Kultury przy Bibliotece w Boguszowie-Gorcach. Kupić można je tylko przy wyjątkowych okazjach. Najbliższa to Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w tzw. Małym Rynku. 📢 Sycące kotlety ziemniaczane z pieczarkami. Wypróbuj przepis na pyszne i tanie danie z ziemniaków. Smakosze grzybów wpadną w zachwyt Szukasz pomysłu na obiad bez mięsa? Proponuję rewelacyjne kotlety ziemniaczane z farszem z pieczarek, cebuli i sera. To proste do przygotowania danie, które z pewnością posmakuje każdemu. Kotleciki są chrupiące z zewnątrz, a wnętrze rozpływa się w ustach. Przekonaj się, jak świetnie smakują i wypróbuj przepis.

📢 Wybory Samorządowe 2024. Platforma Obywatelska zaprezentowała listę kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha. Jest kilka nowych nazwisk Platforma Obywatelska zaprezentowała dzisiaj (19.02) kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha w wyborach samorządowych 2024. Kandydują wszyscy dotychczasowi radni poza Piotrem Kraczkowskim i Aliną Szełemej, którzy startują w wyborach do sejmiku województwa oraz Dariusza Stawowego, który będzie kandydował z innej listy. Jest też kilka nowych nazwisk. O urząd prezydenta będzie się ubiegał po raz kolejny Roman Szełemej, który zdradził kilka spektakularnych planów, wśród nich budowę odkrytego basenu i centrum przesiadkowego. 📢 Praca w Wałbrzychu i okolicy. Najnowsze oferty (z PUP)! Chcesz zmienić pracę lub szukasz zatrudnienia? Zobacz zamieszczoną tu przez nas galerię! 📢 Koszykarze Górnika Zamek Książ przegrali z Astorią Bydgoszcz. To nie był ich najlepszy dzień! Koszykarze I-ligowego Górnika Zamek Książ Wałbrzych przegrali w niedzielę, 18 lutego, na swoim boisku 75:83 z zespołem Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz.

📢 Likwidacja Zakładów Porcelany Stołowej Karolina i wielka wyprzedaż pięknej zastawy, kubków, talerzy i misek. Zobaczcie zdjęcia Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk. Warto tam zajrzeć. 📢 Weekend 16 – 18 lutego w Wałbrzychu i okolicy! Zobaczcie gdzie mozna wybrać się! Przed nami weekend 16 – 18 lutego. To czas tuż po Walentynkach, zatem w Wałbrzychu i okolicy będzie jeszcze w tych dniach kilka imprez związanych ze świętem zakochanych.

📢 Walentynki w wałbrzyskim Rynku już jutro! Zdjęcia z poprzednich! Walentynki – święto zakochanych, już jutro. Zatem w środę, 14 lutego tradycyjnie już zorganizowana będzie m.in. impreza w wałbrzyskim Rynku.

📢 Groźny wypadek na trasie Świdnica - Wrocław. Droga krajowa 35 jest zablokowana. Są ciężko ranni Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. 📢 Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 wybrani. Za nami uroczysta gala w Zamku Książ, podczas której zebrano ponad 450 tys. zł na rzecz dzieci. ZDJĘCIA Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 oficjalnie wybrani i uhonorowani. To osoby, które swoim talentem i ciężką pracą są najlepszą wizytówką Wałbrzycha w Polsce i na świecie. Do zacnego grona 30 ambasadorów Wałbrzycha dołączyło troje kolejnych, to reżyserka filmowa i teatralna Anna Wieczur, biznesmen, menadżer gwiazd Damian Raciniewski i artysta - ilustrator Tomasz Maroński. Podczas uroczystej gali w Zamku Książ przeprowadzono licytacje charytatywne na rzecz chorych dzieci. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z gali.

📢 Przedsiębiorcy z Wałbrzycha 10, 20 i 30 lat temu! Tak się handlowało w Wałbrzychu, tak zaczynało wielu właścicieli lokalnych firm Co jakiś czas wracamy wspomnieniami do Wałbrzycha sprzed lat. Publikujemy stare zdjęcia miasta i ludzi, którzy żyli w Wałbrzychu 100 lat temu. Ale także wspominamy czasy mniej odległe. Publikowaliśmy zdjęcia Wałbrzycha z lat 30., 60., 70. i 90. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a Czytelnicy zachęcali nas do kolejnych publikacji. Tym razem wybraliśmy zdjęcia przedsiębiorców z Wałbrzycha sprzed lat! Znajdziecie tu zdjęcia wałbrzyskich kupców, usługodawców i właścicieli firm sprzed 30, 20 i 10 lat. Polecamy.

📢 Studniówka 2024 Wałbrzych: IV Liceum Ogólnokształcące - polonezy klas - zobaczcie zdjęcia! Studniówka 2024 IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu już za nami. W tym roku 75 maturzystów z czterech klas wraz z gronem pedagogicznym i osobami towarzyszącymi bawiło się w sali Pałac kompleksu Hotelu Maria w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia z polonezów klasowych tej niezapomnianej imprezy.

📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu! (cz. II zdjęć) Studniówka 2024 w Zespole Szkół im. M.T. Hubera nr 5 w Wałbrzychu już za nami.

