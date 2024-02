Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Boguszowie-Gorcach. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Sokołowsku, w gminie Mieroszów, dobiega końca odbudowa grobowca dr Hermanna Brehmera.

Ostatnio zainstalowano tam bramę – kratę.

Najkrótsze ulice Wałbrzycha liczą po kilka budynków mieszkalnych, a czasem nawet ani jednego. Tak właśnie jest z ulicą Drohobycką w Wałbrzychu. O tym, gdzie jej szukać wiedzą nieliczni, ale każdy był tam przynajmniej raz. Zobaczcie zdjęcia tego zakątka.

Wątpliwości, co do trzeźwości tego kierowcy okazały się bardziej niż uzasadnione. Wałbrzyszanie zdecydowali się go zatrzymać nim zabije siebie lub kogoś.