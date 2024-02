Przegląd prasy z tygodnia 4.02.2024. Co działo się w Boguszowie-Gorcach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wspaniały bal studniówkowy mają za sobą maturzyści z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu. W piątkowy wieczór, 2 lutego 2024 roku, bawili się w pięknych komnatach Zamku Książ w Wałbrzychu.

Kierowcy badają wytrzymałość wałbrzyskiej drogówki, a ona regularnie sprawdza legalność ich poczynań na terenie Wałbrzycha i powiatu. O drogach na osiedlach, gdzie najczęściej dochodzi do przekroczenia prędkości już pisaliśmy... a gdzie dzieje się to w Śródmieściu? Oto najnowszy, ale nieodosobniony przykład.

W ostatnich miesiącach do termomodernizacji wskazano 12 budynków należących do Gminy Wałbrzych, teraz - w pierwszych dniach lutego 2024 - dołącza do nich kolejnych 22. Zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji, a my sprawdziliśmy, w których budynkach na terenie Wałbrzycha wykonane będą prace, dzięki którym będzie cieplej i wygodniej mieszkańcom.