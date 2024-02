Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Boguszowie-Gorcach. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Boguszowa-Gorców najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Przed nami weekend 2 – 4 lutego. Zobaczcie co będzie się działo!”?

Przegląd stycznia 2024 w Boguszowie-Gorcach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przed nami weekend 2 – 4 lutego. Zobaczcie co będzie się działo! Czas pędzi bardzo szybko. Przed nami już pierwszy weekend lutego 2024 roku. W Wałbrzychu i okolicy, w dniach 2 – 4 lutego sporo będzie się działo. 📢 To było ćwierć wieku temu! Imprezy i festyny w Wałbrzychu w 1999 roku! Zdjęcia! Zobaczcie jak bawiono się w Wałbrzychu w 1999 roku. Dni miasta, Festiwal Kwiatów w Zamku Książ, koncerty, festyny z różnych okazji. Było tego sporo! 📢 Wypadek w Karkonoszach. Nie żyją dwaj mężczyźni, którzy spadli ze Śnieżki w stronę Kotła Łomniczki. Trzeciej osoby tam nie było AKTUALIZACJA Zakończyły się działania ratowników Karkonoskiej grupy GOPR i LPR na Śnieżce. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że nie trzy osoby, a dwie spadły ze Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Obaj mężczyźni zginęli. Ratownicy górscy z Polski i Czech wykluczyli, że była tam trzecia osoba. Wiadomo, kim są zmarli. To 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska.

Prasówka luty Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Boguszowa-Gorców. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbliża się 75-lecie III Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Będzie zjazd absolwentów na luzie lub z balem? Jak było 5 lat temu - zdjęcia W 2024 roku III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu obchodzi 75-lecie swojego istnienia. Szkoła i jej absolwenci szukają najlepszej formuły dla obchodów rocznicowych. Powstało pytanie - "na luzie" jak 5 lat temu, czy "z balem" jak podczas 50. i 60-lecia. Zachęcamy do komentarzy i przypominamy zdjęcia ze zjazdu z okazji 70-lecia.

📢 Śmiertelny wypadek na torach na trasie Wrocław - Jelenia Góra. Utrudnienia na kolei, ponad 100 minut opóźnienia AKTUALIZACJA Do śmiertelnego wypadku na torach doszło dzisiaj, 29 stycznia na linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra. Potrącony został 37-letni mężczyzna z powiatu wałbrzyskiego. Do tragedii doszło za stacją Boguszów - Gorce Zachód. Na miejscu pracują służby, w tym policja i prokurator. Niektóre pociągi mają nawet 100 minut opóźnienia 📢 Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu. Pożegnanie emerytowanych strażaków - zdjęcia W piątek, 26 stycznia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Krzysztofa Szyszkę oraz pięciu innych wałbrzyskich strażaków. Jednocześnie powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. Pawłowi Kalińskiemu, dotychczasowemu zastępcy.

📢 Wałbrzych straci niebezpieczne skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Moniuszki, a zyska nowe rondo turbinowe - ruszył przetarg 26 stycznia 2024 Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłosił informację o rozpoczęciu postępowania przetargowego. Już wkrótce ruszy inwestycja "Przebudowa ul. Moniuszki w Wałbrzychu na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego". Miasto w jej ramach zyska też nowe, pierwsze rondo turbinowe. Oto szczegóły. 📢 Wypoczynek, ceny, moda. Topowe przedwojenne miejscówki nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość. 📢 Powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne i dach plebanii. Do kiedy potrwa wichura w regionie wałbrzyskim? Tylko w Wałbrzychu i powiecie strażacy wyjeżdżali 24 stycznia 2024 - 18 razy, by ściągać z dróg i zagrożonych budynków drzewa oraz konary. Przez popołudnie i noc wielu mieszkańców Wałbrzycha i regionu nie miało energii elektrycznej, nadal są utrudnienia na kolei. Sprawdziliśmy do kiedy porywisty wiatr będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

📢 Zawody deficytowe 2024 na Dolnym Śląsku: Tych specjalistów zatrudnią od zaraz! LISTA Zastanawiacie się nad zmianą pracy, poszukiwaniem nowych doświadczeń zawodowych, a może nawet nad przebranżowieniem? Prezentujemy listę branż i zawodów deficytowych w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Tych specjalistów poszukują, ci eksperci będą zatrudniani od ręki. Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 📢 Magiczne drewno ze Świętego Drzewa oczyszcza i uspokaja. Ekspertka mówi, jak działa Palo Santo i czy można je zastąpić innym kadzidłem Palo Santo to wyjątkowe drzewo pochodzące z Ameryki Południowej. Palone wydziela słodki, aromatyczny dym, któremu przypisywane są różne właściwości. Pali się je, aby oczyścić przestrzeń i umysł ze złej energii. Pomaga ukoić nerwy i sprzyja medytacji. O tym, skąd wzięła się moda na palenie Świętego Drewna i czym można je zastąpić, opowiada nam „słowiańska wiedźma”, ekspertka od naturoterapii – Julia Wizowska.

📢 Emerytowany proboszcz i dwaj organiści oraz inne ekipy w X Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Witoszowie Dolnym. Tak pięknie śpiewają Małemu To był dziesiąty, jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Witoszowie Dolnym. Wzięły w nim udział zespoły kolędnicze z Dolnego Śląska. Zaśpiewały cudnie Małemu. Co ciekawe na przeglądzie zaprezentowano dolnośląską Kolędę Wojcieszowską, którą zaśpiewał były ksiądz proboszcz i dwaj organiści. Były zespoły z powiatów złotoryjskiego, wrocławskiego i świdnickiego. 📢 Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach?

📢 Rewolucja w planach inwestycji drogowych w Wałbrzychu na rok 2024. Remont jednej drogi przełożony, dziewięć nowych zaplanowanych! LISTA Kto znał katalog projektów inwestycyjnych zaplanowanych w grudniu 2023 w budżecie na rok 2024 i przywiązał się do niego, ten na pierwszej styczniowej sesji Rady Miejskiej bardzo się zdziwił. Kto zaś liczył na rozrost tej listy, ten się ucieszył. Bo zmieniło się wiele z tego, co zakładano przed niespełna miesiącem. Zmian dotyczących planowanych inwestycji drogowych jest aż 16, z czego 9 to nowe inwestycje drogowe. Prezentujemy pełną ich listę.

📢 Miasto wystawiło na sprzedaż dawny komisariat policji, internat, przychodnię oraz dawny dom kultury! Co sprzedano wcześniej? - zdjęcia Gmina Wałbrzych wystawia na sprzedaż nieruchomości i budynki, które niegdyś pełniły ważną rolę, a obecnie stoją puste. W ten sposób w ostatnich latach nowe przeznaczenie zyskało wiele istotnych nieruchomości. W pierwszym kwartale 2024 roku pod młotek pójdą kolejne ikony Śródmieścia, Poniatowa, Sobięcina i Białego Kamienia. Przypominamy, co się w nich mieściło. Zobaczcie zdjęcia ich oraz tych, które w ostatnich trzech latach znalazły nowego właściciela! 📢 Najładniejsze domy nad rzeką na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Ceny, zdjęcia, aktualne oferty styczeń 2024 Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Pierwszy w Polsce elektryczny ambulans w Szpitalu w Złotoryi Szpital Powiatowy w Złotoryi pozyskał nowy ambulans. Jest nowoczesny, bezpieczny i przede wszystkim na prąd. Pojazd wyposażony w specjalistyczny sprzęt, m.in. defibrylator czy krzesło kardiologiczne, przeznaczony jest do transportu i podstawowego monitorowania stanu pacjentów podczas jazdy. Jest to pierwsza w Polsce w pełni elektryczna karetka na wyposażeniu placówki szpitalnej.

📢 Stłuczka za stłuczką w Wałbrzychu. Od rana pięć kolizji, w sumie odnotowano ich aż 11. Uważajcie, bo zapowiadane są kolejne opady śniegu Trudne warunki na wałbrzyskich drogach. 16 stycznia z rana w Wałbrzychu doszło do pięciu kolizji 11. Rozbite auta, nerwy kierowców i zaśnieżone ulice, miejscami trudne warunki jazdy. Policja ostrzega i apeluje do kierowców o rozwagę. Opady śniegu także 17 stycznia i bardziej intensywne 18 stycznia.

📢 Studniówka wałbrzyskiego II Liceum Ogólnokształcącego - bawiono się na zamku Książ! Zobaczcie zdjęcia (cz. I)! W piątek, 12 stycznia w Wałbrzychu zaczęły się studniówki. Pierwszy bal organizowany na sto dni przed maturą mieli tu uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.

Uczniowie najlepszego liceum w regionie tradycyjnie bawili się w komnatach zamku Książ.

– Mamy w tym roku, w pięciu czwartych klasach, 110 maturzystów – mówił Robert Wróbel, dyrektor wałbrzyskiego II LO.

Młodzież wspaniale wystrojona, prezentowała się pięknie (podobnie jak nauczyciele). Zaczęto oczywiście krótkich przemówień i przyszedł czas na poloneza. Tańczono go w czterech turach. Zobaczcie! 📢 W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” podsumowali miniony rok – jest czym pochwalić się! W WSSE „Invest-Park” podsumowali 2023 rok. Mają wiele powodów do zadowolenia, chociaż przyznają, że miniony rok nie był łatwy dla biznesu. – Wciąż odczuwamy skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Firmy zmagają się między innymi z zerwanymi łańcuchami dostaw – mówił Piotr Wojtyczka, prezes Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej.

