Prasówka z całego tygodnia 13.08.2023 w Boguszowie-Gorcach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wakacyjne problemy nastolatków spod Wałbrzycha. Nie mogli włamać się do dyskontu, okradli Żabkę”?

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wakacyjne problemy nastolatków spod Wałbrzycha. Nie mogli włamać się do dyskontu, okradli Żabkę Trzech nastolatków w wakacje postanowiło zaszaleć po ucieczce z domu. Wszystkie sklepy na terenie Boguszowa-Gorc nie mogły się z nimi czuć bezpieczne. Zabrakło im żywności i alkoholu, więc próbowali włamać się do dyskontu. Jak nie dali rady, to okradli inny sklep, wynieśli towar na wartość 20 tys. zł. 📢 Utrudnienia na trasie Wałbrzych - Boguszów-Gorce! Serpentyny zamykają ponownie. Wcześniej wyburzano wiadukt, teraz rusza remont! Po kilku miesiącach od przywrócenia ruchu na DW 367 duże utrudnienia na trasie Wałbrzych - Boguszów-Gorce wracają! Niespełna rok temu trasę zamknięto z powodu rozbiórki dawnego wiaduktu kolejowego (na zdjęciach), a od 16 sierpnia 2023 zaczyna się prowadzona przez DSDiK przebudowa serpentyn, czyli DW 367 od granic Wałbrzycha do Boguszowa-Gorc.

📢 Długi weekend sierpniowy w Polsce. Podpowiadamy, gdzie pojechać, by wypocząć i dobrze się bawić. Pomysły na wycieczki, atrakcje dla dzieci Już w piątek 11 sierpnia zaczyna się tzw. sierpniówka, czyli długi weekend sierpniowy 2023. To najlepsza pora, by wybrać się gdzieś w drugim miesiącu wakacji – solo, z partnerem lub z całą rodziną. Gdzie w Polsce najlepiej zaplanować długi weekend, by wypocząć, dobrze się bawić i lepiej poznać kraj? Przedstawiamy najlepsze miejsca w Polsce na długi weekend sierpniowy. Mamy coś dla każdego – atrakcje nad morzem i w górach, najlepsze miejsca dla dzieci, najciekawsze trasy do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych, niebanalne noclegi i wiele innych propozycji.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wody termalne w Głuszycy? Prace wiertnicze już się rozpoczęły! Na terenie gminy Głuszyca rozpoczęły się pierwsze, wstępne prace związane ze znalezieniem optymalnego miejsca pod odwiert geotermalny. Gmina poszukuje pod ziemią leczniczych wód. Prace mające na celu znalezienie odpowiedniego miejsca odbędą się w 12. punktach na terenie Głuszycy.

📢 Znika kamienica przy ul. 1 Maja 132 w Wałbrzychu! Kolejne zdjęcia! Wczoraj (we wtorek, 8 sierpnia) rozpoczęło się wyburzanie budynku przy ul. 1 Maja 132 w dzielnicy Sobięcim. Pisaliśmy o tym. Podczas rozpoczęcia prac nad okolicą unosiły się bowiem kłęby kurzu. Wiele osób zaniepokoiło się – nie byli pewni, czy nie wybuchł pożar.

Okazało się szybko, że to rozbiórka, planowana od kilku lat. Kamienica przy remontowanej, głównej drodze dzielnicy weszła do zasobu 12 najbardziej pilnych rozbiórek. Projekty wyburzeń powstały w ubiegłym roku, a w roku bieżącym wyłoniono wykonawcę trwającego właśnie wyburzenia. Wykonawcą jest ENERGOKON-PLUS SP. Z O.O. z Sosnowca. Firma zobowiązała się budynek wyburzyć w ciągu 40 dni i prace ruszyły wczoraj.

Sprawdziliśmy późnym popołudniem, jak przebiegają. Z budynku przy ul. 1 Maja 132 niewiele już zostało. Zobaczcie.

📢 Wypadek na Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu! 21-latek jechał za blisko! Dzisiaj (10 sierpnia), przed południem na Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu zderzyły się dwa auta osobowe. Przyczyną wypadku w centrum miasta było niezachowanie przez 21-latka bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. 📢 28-latek z Głuszycy odwiedził swoją mamę i...powybijał szyby w oknach, w jej mieszkaniu! Niestety nie zawsze konflikty rodzinne udaje się rozwiązywać polubownie i zgodnie z prawem. Do nieprzyjemnej sytuacji doszło we wtorek, 6 sierpnia w Głuszycy, gdzie 28-mieszkaniec tej miejscowości odwiedził swoją matkę. 📢 Strażaccy nurkowie przeszukują staw Warszawianka w Świebodzicach pod Wałbrzychem. Utonięcie? Dziś (9 sierpnia) strażacy wznowili przerwaną dzisiejszej nocy akcję poszukiwawczą w Świebodzicach w powiecie świdnickim. W stawie Warszawianka mógł utonąć mężczyzna. Na miejscu działa m.in. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego z Legnicy.

📢 Już za kilkanaście dni 12. Festiwal Hommage à Kieślowski! Zobaczcie PROGRAM! Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Festiwalu Hommage à Kieślowski. Festiwal poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu, organizowany dwunasty raz w Sokołowsku (najpiękniejszej wsi Dolnego Śląska) odbędzie się w dniach 25 – 27 sierpnia. Jest już przygotowany PROGRAM! 📢 Piją i jeżdżą na rowerze lub wsiadają za kółko. Wysyp nietrzeźwych kierowców w Wałbrzychu Trzej panowie na rowerach i jeden kierowca bez uprawnień. Łączy ich to, iż zostali zatrzymani przez policję i zgodnie z przepisami nie powinni byli poruszać się jakimkolwiek pojazdem po drogach publicznych. A jeśli już to tylko jako pasażer. 📢 Jadowity pająk przebija skórę i wpuszcza jad. Jego toksyny uszkadzają czerwone krwinki. Kolczak zbrojny potrafi wchodzić do domów Pająki jadowite w Polsce nie są z reguły groźne dla ludzi, jednak kolczak zbrojny należy do tych gatunków, których lepiej unikać. Jego potężne szczękoczułki przebijają skórę, a jad zawiera hemolizyny. Ugryzienie jest potencjalnie niebezpieczne zwłaszcza dla niektórych osób. Zobacz, jakie wywołuje objawy i co robić, jeśli wystąpią, a także jak rozpoznać tego pająka, by nie wchodzić mu w drogę.

📢 Bryki za 10 milionów stanęły pod Ratuszem w Wałbrzychu. Będzie ich więcej. Stać Cię, by je zobaczyć? Mercedes GTR Black Series, Covetta ZR1, Lamborghini Huracan Evo, Maclaren 570 GT, Ferrari 488 Pista oraz Ferrari f8 Tributo zapraszają na imprezę. Nadchodzi Black Diamonds 2023, czyli impreza dla tych, którzy we krwi mają benzynę. To już 8 - 10 września 2023 w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Tanio nie będzie.

📢 Chcesz wynająć mieszkanie w podwałbrzyskim uzdrowisku? To możliwe! Zobacz! Chcesz wynająć mieszkanie w jakimś ładnym, spokojnym miejscu w okolicach Wałbrzycha? Bo mieszkasz np. w centrum, albo chcesz przyjechać na ten teren na jakiś czas, być może na wypoczynek w uzdrowisku – Jedlinie-Zdroju czy Szczawnie-Zdroju? Sprawdziliśmy w serwisie https://www.otodom.pl/, niestety nie ma wielu ma takich ofert. Z Jedliny właściwie nie znaleźliśmy żadnej, a ze Szczawna zaledwie kilka. Zobaczcie, jakie mieszkanie i za ile można tam wynająć!

📢 Zatrzymała go wałbrzyska grupa „Speed”. Nie miał prawa jazdy! Kiedy policjanci z wałbrzyskiej grupy „Speed” zatrzymywali w poniedziałek, 7 sierpnia 41-letniego kierowcę, zamierzali tylko udzielić mu pouczenia. Okazało się, że jest gorzej... 📢 Zderzenie autobusu komunikacji miejskiej w Wałbrzychu z samochodem osobowym Nasi Czytelnicy informują nas o poważnie wyglądającym zdarzeniu drogowym na ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu tuż przy wiadukcie. Do zdarzenia doszło dziś (7 sierpnia 2023) około godz. 13. Kierowca autobusu ukarany surowym mandatem! 📢 Najlepsze ciasta z jabłkami. Zachwycają smakiem i zawsze się udają. Polecamy 7 sprawdzonych przepisów na pyszne domowe wypieki z jabłkami Mamy dla ciebie 7 sprawdzonych przepisów na pyszne domowe ciasta z jabłkami. Są wyśmienite i sprawdzą się na każdą okazję. To m.in. kakaowo-waniliowe ciasto fale Dunaju z delikatnym kremem, jabłkami i polewą czekoladową oraz bardzo łatwa i szybka do zrobienia tarta z ciasta francuskiego z jabłkami i budyniem. Sprawdź, jakie są przepyszne i wypróbuj nasze słodkie przepisy z jabłkami.

📢 Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży. Zobacz, w jakich stylizacjach pojawiła się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda poleciała do Portugalii, aby reprezentować nasz kraj na Światowych Dniach Młodzieży. Grafik pierwszej damy był dość napięty – spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. My przyjrzeliśmy się kreacjom żony Prezydenta Polski.

📢 Wyprawa na Postawną. Propozycja na weekend (ale nie tylko). Zdjęcia! Nie macie planów na weekend? Może zatem wybierzecie się na wycieczkę w góry i zdobędziecie szczyt Postawna (1117 m n.p.m.). Bywa on określany jako najwyższy w Górach Bialskich i Złotych, ale w rzeczywistości jest chyba drugi... 📢 Tak mieszka Piotr Kraśko. Zobacz, jak żyje w posiadłości nad jeziorem. Klimatyczny dom ze stadniną Karoliny Ferenstein-Kraśko Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko żyją na dwa domy. Największą pasją żony kontrowersyjnego dziennikarza są konie, dlatego jak najwięcej czasu rodzina stara się spędzać w posiadłości z prywatną stadniną w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyją na Mazurach z dziećmi i ukochanymi psami. Koniecznie zajrzyj do domu nad jeziorem Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśko.

📢 Najbardziej deszczowy weekend roku w regionie wałbrzyskim. Strażacy kontra woda i drzewa na jezdni Zalane przejście podziemne, drzewa powalone na drogi i podtopione piwnice. Za nami najbardziej deszczowy weekend w regionie wałbrzyskim 5 - 6 sierpnia 2023. Dla których strażaków był najbardziej pracowity? Sprawdziliśmy.

