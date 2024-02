Przegląd prasy z tygodnia 18.02.2024. Co działo się w Boguszowie-Gorcach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk. Warto tam zajrzeć.

Za czym ta kolejka stoi przed Urzędem Pracy w Wałbrzychu? Ponad sto osób kolejny raz koczowało przed placówką przez całą noc. Niektórzy w towarzystwie znajomych i rodzin do pomocy. Jeden trzymał kolejkę, a drugi spał w samochodzie. Wszystko po to, by złożyć wniosek o bezzwrotną dotację na założenie własnego biznesu. Szczęściarze dostaną po 32 000 zł.

Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Już jutro, czyli w środę, 14 lutego Wałbrzych kolejny raz włączy się do ogólnoświatowej kampanii One Billion Rising.

Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 oficjalnie wybrani i uhonorowani. To osoby, które swoim talentem i ciężką pracą są najlepszą wizytówką Wałbrzycha w Polsce i na świecie. Do zacnego grona 30 ambasadorów Wałbrzycha dołączyło troje kolejnych, to reżyserka filmowa i teatralna Anna Wieczur, biznesmen, menadżer gwiazd Damian Raciniewski i artysta - ilustrator Tomasz Maroński. Podczas uroczystej gali w Zamku Książ przeprowadzono licytacje charytatywne na rzecz chorych dzieci. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z gali.

Co jakiś czas wracamy wspomnieniami do Wałbrzycha sprzed lat. Publikujemy stare zdjęcia miasta i ludzi, którzy żyli w Wałbrzychu 100 lat temu. Ale także wspominamy czasy mniej odległe. Publikowaliśmy zdjęcia Wałbrzycha z lat 30., 60., 70. i 90. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a Czytelnicy zachęcali nas do kolejnych publikacji. Tym razem wybraliśmy zdjęcia przedsiębiorców z Wałbrzycha sprzed lat! Znajdziecie tu zdjęcia wałbrzyskich kupców, usługodawców i właścicieli firm sprzed 30, 20 i 10 lat. Polecamy.