Tygodniowy przegląd prasy w Boguszowie-Gorcach, (21.01-27.01.2024)

26 stycznia 2024 Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłosił informację o rozpoczęciu postępowania przetargowego. Już wkrótce ruszy inwestycja "Przebudowa ul. Moniuszki w Wałbrzychu na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego". Miasto w jej ramach zyska też nowe, pierwsze rondo turbinowe. Oto szczegóły.

W 2024 roku III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu obchodzi 75-lecie swojego istnienia. Szkoła i jej absolwenci szukają najlepszej formuły dla obchodów rocznicowych. Powstało pytanie - "na luzie" jak 5 lat temu, czy "z balem" jak podczas 50. i 60-lecia. Zachęcamy do komentarzy i przypominamy zdjęcia ze zjazdu z okazji 70-lecia.

Renesansowy pałac Czettritzów w Wałbrzychu razem ze swoim parkiem i dawnymi zabudowaniami dworskimi stanowi niepowtarzalną ozdobę Śródmieścia. To prawdziwa XVII-wieczna perła architektoniczna. Prezentujemy zimowe zdjęcia tej nietuzinkowej rezydencji będącej obecnie częścią kampusu wyższej uczelni.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tylko w Wałbrzychu i powiecie strażacy wyjeżdżali 24 stycznia 2024 - 18 razy, by ściągać z dróg i zagrożonych budynków drzewa oraz konary. Przez popołudnie i noc wielu mieszkańców Wałbrzycha i regionu nie miało energii elektrycznej, nadal są utrudnienia na kolei. Sprawdziliśmy do kiedy porywisty wiatr będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

Przed nami weekend 26 – 28 stycznia, ostatni weekend miesiąca. Jeśli nie macie jeszcze planów jak spędzić te trzy dni, to być może zainteresują Was propozycje przygotowywanych na ten czas wydarzeń. Z pewnością dominować będą imprezy związane z 32. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypadającym na niedzielę, 28 stycznia. Ale wybrać się można też np. na jakiś koncert, spektakl czy mecz koszykarzy.

Co jakiś czas prezentujemy ciekawostki z rynku nieruchomości w Wałbrzychu. Dzisiaj są to dwa innowacyjne, przestronne i unikalne mieszkania. To eleganckie lofty na sprzedaż w Wałbrzychu. Znajdują się w zabytkowych kamienicach, gdzie nowoczesne rozwiązania łączą się z tym, co stare i zabytkowe. Właściciele zdecydowali się np. na zostawienie XVIII wiecznych drewnianych podłóg czy elementów konstrukcyjnych. Zobaczcie zdjęcia, chcielibyście tu zamieszkać?

O ponad 50 kilometrów przekroczył dozwoloną prędkość wałbrzyszanin zatrzymany przez policjantów w środę, 24 stycznia, wieczorem, na wjeździe do miasta od strony ulicy Wrocławskiej.

Palo Santo to wyjątkowe drzewo pochodzące z Ameryki Południowej. Palone wydziela słodki, aromatyczny dym, któremu przypisywane są różne właściwości. Pali się je, aby oczyścić przestrzeń i umysł ze złej energii. Pomaga ukoić nerwy i sprzyja medytacji. O tym, skąd wzięła się moda na palenie Świętego Drewna i czym można je zastąpić, opowiada nam „słowiańska wiedźma”, ekspertka od naturoterapii – Julia Wizowska.

Ostatnie dni to prawdziwy wysyp zatrzymanych osób za przestępstwa narkotykowe. Wpadł dealer i kilku posiadających takie środki. Jeden w zakazany proceder wciągnął swojego pupila. Oto przypadki z ostatnich dni.

Tylko do niedzieli można zobaczyć pająki z całego świata na wystawie w Wałbrzychu. W Galerii Victoria gości objazdowa wystawa najróżniejszych, w tym najbardziej jadowitych pająków świata. Można zobaczyć m.in. legendarną Czarną wdowę! A o pełnych godzinach potrzymać pająka na ręce.

To był dziesiąty, jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Witoszowie Dolnym. Wzięły w nim udział zespoły kolędnicze z Dolnego Śląska. Zaśpiewały cudnie Małemu. Co ciekawe na przeglądzie zaprezentowano dolnośląską Kolędę Wojcieszowską, którą zaśpiewał były ksiądz proboszcz i dwaj organiści. Były zespoły z powiatów złotoryjskiego, wrocławskiego i świdnickiego.

Jest kolejny apel do kierowców po dwóch poważnych zdarzeniach drogowych w powiecie wałbrzyskim. W ostatni weekend na drogach powiatu wałbrzyskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. To cud, że obaj kierowcy wyszli cało z tych zdarzeń. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów Kodeksu drogowego.

Policjanci z Wałbrzycha błyskawicznie zatrzymali sprawców niewielkiego (na szczęście) pożaru w galerii handlowej w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 stycznia, tuż po godz. 17.

W rękach świdnickiej policji jest sprawca, który umieścił wulgarne i nazistowskie napisy na elewacji ogrodzenia Kościoła Pokoju w Świdnicy. To zabytek światowej klasy, umieszczony na liście UNESCO. Mężczyzna odpowie za to przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia.