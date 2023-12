Tygodniowy przegląd prasy w Boguszowie-Gorcach, (10.12-16.12.2023)

W nadchodzące Święta sztuka i technologia spotykają się w wyjątkowym projekcie charytatywnym. Jakub Bischof, założyciel i współtwórca start-upu naffy.io, po raz drugi ruszył z akcją, w której wykorzystuje swoją platformę do zebrania funduszy na szczytny cel. Do końca grudnia każdy może nabyć unikalną cyfrową kartkę świąteczną stworzoną przez znakomitą artystkę Beatę „Barrakuz” Śliwińską. Partnerem projektu w tegorocznej edycji jest Kubota, kultowa marka obuwniczo-odzieżowa. Cały dochód z tej inicjatywy zostanie przekazany Fundacji DAJ HERBATĘ, której głównym celem jest udzielanie wsparcia materialnego i terapeutycznego osobom bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie.

Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.