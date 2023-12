Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Boguszowie-Gorcach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Tysiące migoczących światełek przed Zamkiem Książ w Wałbrzychu rozświetlających okolicę po zmroku - to robi wrażenie nawet na największym twardzielu. Ogrody Światła w Zamku Książ urzekają każdego, kto je zobaczy. Zwłaszcza teraz, pod śnieżną pierzynką, jest tu wyjątkowo pięknie. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, spieszcie się, ekspozycja nie potrwa już długo!

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Za oknem biało i mroźno, w polskich domach trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Choć u większości rodzin na wigilijnej wieczerzy nie będzie mięsa, to już pierwszego i drugiego dnia świąt półmiski z pewnością zapełnią się wędlinami i pieczeniami. Prawdziwa, wyrazista w smaku kiełbasa to klasyk. Ile trzeba zapłacić za wyrób od rolnika? Lokalni producenci kuszą ofertami.