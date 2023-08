Przegląd prasy z tygodnia 6.08.2023. Co działo się w Boguszowie-Gorcach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Pierwsze dni sierpnia obfitują w nietypowe przypadki kradzieży w wykonaniu kobiet. Do policyjnych aresztów trafiły dwie kobiety. Mieszkanka Bielawy na ulicy wyrwała innej kobiecie torebkę, zaś 35-latka z Czech przyjechała na zakupy z córeczką i próbowała uciec z towarem za 2,5 tys. zł.

Na dziś i na najbliższe dni w Wałbrzychu oraz w powiecie zaplanowano wyłączenia energii elektrycznej. Podpowiadamy gdzie i do kiedy potrwają przerwy w dostawach.

Tygodniowa prasówka 6.08.2023: 30.07-5.08.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mamy lato, wakacje ale pracować trzeba. Jeśli macie z tym jakiś problem – na przykład nie macie pracy, czy chcecie zmienić wykonywane zajęcie, to może zainteresuje Was nasza galeria. Sprawdziliśmy bowiem na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i okazuje się, że można tam znaleźć różne propozycje zatrudnienia. Zamieszczamy tu tej najnowsze. Zobaczcie co można robić, gdzie i za ile!