Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Boguszowie-Gorcach. Czy jesteś na bieżąco?

Kąpieliska otwarte w Boguszowie-Gorcach 29.07.2023 które? W kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko jest dziś otwarte? Sprawdź naszą listę czynnych obiektów. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Boguszowie-Gorcach. Najważniejsze informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w naszym artykule. Sprawdź listę otwartych kąpielisk w Boguszowie-Gorcach i okolicy, aby miło spędzić wolny czas.

Biały Kamień, czyli jedna z największych dzielnic Wałbrzycha, będzie mieć pierwszy sklep wielkopowierzchniowy. Inwestycja rozpoczęła się na trzech niezabudowanych działkach przy ul. Wysockiego należących do dealera samochodowego. Właściciel sieci dyskontów Biedronka zabrał głos w tej sprawie.

Mamy kolejny, lipcowy weekend. Na dni 28 – 30 lipca w Wałbrzychu i okolicy przygotowano wiele, bardzo interesujących wydarzeń. To między innymi tradycyjne nocne zwiedzanie Zamku Książ czy Starej Kopalni, ale też np. pokaz w Książu video mappingu 3D na zamkowej fasadzie. Pozostając w zamkowych klimatach, można wybrać się na Turniej Rycerski przy Zamku Cisy, ale są też propozycje innych wycieczek. Będą też w tych dniach koncerty, zabawa w stylu disco w Szczawnie-Zdroju, a w Boguszowie-Gorcach Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem. Zobaczcie co jeszcze!

Krynica-Zdrój oferuje latem wiele atrakcji i wygód dla turystów spragnionych wypoczynku, chcących podreperować zdrowie na łonie natury i posłuchać muzyki na żywo w otoczeniu pięknych zabytkowych pensjonatów. Prawdziwe niespodzianki czekają na was jednak nie w centrum miasta, lecz w okolicznych lasach, na wzgórzach i w wioskach wokół Krynicy. Gdzie Sowieci przeprowadzali dziwny eksperyment, w którym miejscu można zwiedzić opuszczoną skocznię narciarską, gdzie zobaczycie gigantyczne owady i tajemniczy Czarci Kamień? Zapraszamy do przewodnika po zaskakujących atrakcjach wokół Krynicy-Zdroju.

To legendarna potrawa. Naleśniki z jagodami z Chatki Górzystów w Górach Izerskich słynne są na całą Polskę. Każdy pieszy turysta czy rowerzysta chce ich spróbować. Za przykładem Chatki Górzystów, także w innych schroniskach w Karkonoszach i Górach Izerskich zaczęli serwować takie naleśniki. Jednak tylko tutaj smakują tak niezwykle. Jaka jest tajemnica przepisu?

Te psiaki i koty trafiły do Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu w ostatnich tygodniach. Zobaczcie zdjęcia w galerii, może jest tam zwierzak, którego szukacie.

Dobiega końca remont Sanatorium Uzdrowiskowego „Azalia” w Szczawnie-Zdroju. To kolejna inwestycja realizowana w ostatnim czasie przez Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

W Święcku w powiecie kłodzkim od miesiąca funkcjonuje długo oczekiwana ubojnia bydła. Nowoczesny zakład posiada wszystkie atrybuty, aby prowadzić nie zakłócającą sąsiadom działalność i jest przygotowany zarówno do uboju bydła, obróbki jak i do coraz popularniejszego sezonowania wołowiny. Zobaczcie, jak wygląda to miejsce.