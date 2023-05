Prasówka tygodniowa z 28.05.2023 w Boguszowie-Gorcach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na 12 lat mogą trafić do więzienia dwaj wałbrzyszanie, którzy w czwartek, 11 maja po godzinie 2 w nocy zaatakowali 33-letniego mieszkańca naszego miasta. Do zdarzenia doszło na ulicy 11 Listopada w okolicach sklepu nocnego.

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wałbrzychu zostanie zlikwidowane. To niewielkie przedszkole przy ul Mącznej 1a. Decyzja o jego likwidacji została podjęta już 16 lutego bieżącego roku, była to uchwała intencyjna. Teraz, na sesji rady miejskiej w czwartek, 25 maja przegłosowano ostateczną decyzję o zamknięciu przedszkola z dniem 31 sierpnia.

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali wczoraj o poranku młodego mężczyznę, który tylko w tym roku aż osiem razy okradł market przy ul. Długiej w dzielnicy Piaskowa Góra. 24-latek od 1 lutego do 20 maja wynosił nie płacąc różnego rodzaju artykuły spożywcze, przemysłowe oraz kosmetyczne.

Niestety, okazuje się, że ostrzeżenia, działania informacyjne, nie są do końca skuteczne. Ciągle jeszcze starsi ludzie padają ofiarami oszustów podających się za: adwokatów, lekarzy orzeczników, policjantów, czy prokuratorów. Wczoraj przestępcy działający metoda „na policjanta” wyłudzili pieniądze od 86-letniej wałbrzyszanki.

Hrabianka Felicitas von Hochberg odwiedziła wczoraj Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu. To już kolejna taka wizyta prawnuczki księżnej Daisy. Angażuje się w pomoc wałbrzyskiemu schronisku od 2017 roku.

Roztrzaskany na latarni samochód, zniszczone znaki drogowe i betonowe słupy wyrwane z jezdni - tak skończyło się dla młodego kierowcy driftowanie na parkingu przed galerią handlową Auchan w Bielanach Wrocławskich. We wtorek (23.05) przed północą na miejsce wypadku wezwana została policja i straż pożarna. Kierowca audi A4 uciekł pieszo, zanim dotarły na miejsce służby.

Jeśli lubicie wędrówki po górach to z pewnością byliście na Wielkiej Sowie, najwyższym wzniesieniu Gór Sowich (1014 m n.p.m.). Jeśli nie to pora to nadrobić. Jest tam remontowana obecnie, stara wieża widokowa. Zobaczcie jak wyglądała przed wojną!