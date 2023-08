Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Boguszowie-Gorcach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podwałbrzyskie miasto ma tego lata problem z jadowitymi gadami. Ostatnio jedna żmija zagościła w salonie w dzielnicy Gorce, a we środę (23 sierpnia 2023) strażacy z OSP Boguszów łapali kolejną na podwórku.

W Rząśniku w powiecie złotoryjskim podczas remontu zawalił się budynek mieszkalny. Do tragedii doszło 23 sierpnia ok godz. 11. Pod gruzami znalazło się dwóch robotników, którzy prowadzili remont. Na miejscu działa kilkanaście jednostek straży pożarnej, m.in. specjalistyczna jednostka z Wałbrzycha, która zajmuje się poszukiwaniem osób pod gruzami.

Trwa rewitalizacja wałbrzyskiego centrum. Teraz najwięcej dzieje się w zachodniej części Śródmieścia, gdzie odnawiane są dawne obiekty przemysłowe. Co zmieni się tu już w najbliższych miesiącach? Zobaczcie zdjęcia trwających teraz prac!

Wypadek w Sadach Dolnych miał miejsce we środę (23 sierpnia) przed godziną 17. Do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym doszło na drodze krajowej nr 5. Kierowca osobówki trafił do szpitala.

Do dwóch poważnych wypadków doszło w środę (23 sierpnia) na drodze ekspresowej S8 oraz na drodze krajowej numer 8. Na ekspresówce miał miejsce karambol z udziałem dwóch samochodów osobowych i busa. Są duże utrudnienia. Natomiast na krajówce cysterna zderzyła się z osobówką.