Przegląd prasy z tygodnia 20.08.2023. Co działo się w Boguszowie-Gorcach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął 16 sierpnia 2023 rekrutację na kierunek lekarski w nowej filii w Wałbrzychu. Chętnych na studia lekarskie nie brakuje, już zarejestrowało się kilkudziesięciu chętnych! Jeśli ktoś myśli, że będzie się tu dostać łatwiej niż do Wrocławia, może się przeliczyć.

Dawna Giełda Staroci w Wałbrzychu, która od maja 2022 roku zmieniła się w Giełdę Staroci, Produktów Regionalnych i Rękodzieła w Wałbrzychu to impreza dla wielbicieli przedmiotów z duszą. W każdą sobotę na Rynku w Wałbrzychu można natrafić na prawdziwe perełki z PRL-u i jeszcze starsze. Wiele z nich można nazwać unikalnymi. Zobaczcie, jakich różności właścicielem można się było stać dziś, 19 sierpnia 2023.

Wodociągowcy za trudności przepraszają i zapewniają, że sieć przebudowują i naprawiają. Czasem przez to wyłączają... a czasem walczą z awarią - jak dziś. Oto szczegóły.

Wiele osób nie wie, że mObywatel 2.0 to nie tylko aplikacja mobilna. Jest to również serwis internetowy, dzięki któremu możemy załatwić wiele urzędowych spraw. Co więcej, mObywatel na komputerze potrafi w niektórych przypadkach znacznie więcej niż jego imiennik dostępny na telefonach komórkowych. Zobacz, jak wejść do usługi oraz co można tam zrobić.