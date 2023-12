Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Boguszowie-Gorcach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przyłapani na jeździe bez prawa jazdy. To plaga! Przypadki z ostatnich dni! Jest ich wiele! Zobaczcie!”?

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przyłapani na jeździe bez prawa jazdy. To plaga! Przypadki z ostatnich dni! Jest ich wiele! Zobaczcie! W sobotę, 16 grudnia policjanci z Wałbrzycha zatrzymali na ul. Skarżyskiej 31-latka z powiatu świdnickiego, który jechał samochodem osobowym, chociaż nie ma prawa jazdy.

Okazało się bowiem, że mężczyzna decyzją Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z tego roku ma obowiązujący zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na trzy lata - od listopada tego roku do listopada 2026 roku.

Podobnych przypadków jest ostatnio wiele! 📢 Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

📢 Błąkały się jesienią 2023 po regionie. Czekają w schronisku w Wałbrzychu, dasz im dom na święta? Wideo Tej jesieni na nowy dom czekają porzucone psy i koty z regionu wałbrzyskiego. Te znajdy mogą być nadal poszukiwane przez właścicieli, inne czekają na spokojny kąt, akceptację i stabilizację. Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu zachęca do współpracy poszukujących czworonożnego przyjaciela.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawca potrącenia nadal nieuchwytny. Potrącił rowerzystę i odjechał w stronę Wałbrzycha Policja ponawia apel do kierowców posiadających wideorejestratory, którzy tamtego wieczora przemierzali trasę pomiędzy Wałbrzycha a Świdnicą. Przypominamy szczegóły zdarzenia, do potrącenia doszło w niedzielę, 17 grudnia po zapadnięciu zmroku na drodze wojewódzkiej nr 379.

📢 23 grudnia 2023: Pięć ulic w Wałbrzychu bez wody. Dlaczego i do kiedy? Wodociągowcy za trudności przepraszają i zapewniają, że sieć przebudowują i naprawiają. Czasem przez to wyłączają... a czasem po prostu walczą z awarią. A jak jest 23 grudnia? Oto szczegóły. 📢 22 grudnia 2023: Wielka awaria energetyczna w Wałbrzychu i regionie. Bez prądu kilka miejscowości Wraz z silnym wiatrem 21 grudnia około godz. 23 w kilku miejscowościach pod Wałbrzychem zgasły światła, w kolejnych zgasły dziś rano i przed południem. Trwa wielka awaria energetyczna, na którą składa się kilka mniejszych uszkodzeń linii energetycznych. Sprawdziliśmy, gdzie przywrócono już zasilanie, a także kiedy zakończą się kolejne prace naprawcze. 📢 Policjant z Wałbrzycha uratował 4-letnie dziecko. Maluch miał atak epilepsji! Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę, 20 grudnia, przed godziną 14 na ul. Piłsudskiego w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. Sierż. Rafał Bolek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, akurat wsiadał do samochodu, żeby udać się na służbę, kiedy usłyszał wołanie o pomoc. Wołała kobieta, która z dzieckiem na rękach biegła do pobliskiej apteki.

📢 Złote Gody w Boguszowie-Gorcach, Obchodzono tam jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Zobacz zdjęcia! W Boguszowie-Gorcach Złote Gody obchodzą w tym roku 24 pary. Z tej okazji 16 z nich spotkało się na specjalnej uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanych przez Prezydenta RP. 📢 Zaczął szaleć wiatr, już narobił strat w Wałbrzychu oraz w regionie. Co dalej z pogodą? Niespokojny wieczór i 22 grudnia 2023 poranek mają za sobą wałbrzyscy strażacy. W regionie usuwali powalone drzewa, wiatr przewrócił też latarnię uliczną ze świątecznym dekorem.

📢 Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla nich inne, niż zawsze. Celebryci, którzy w tym roku stracili bliskich Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą.

📢 Dramatyczne chwile mieszkańców budynku przy ul. Długiej w Wałbrzychu przez parówki? Dramatyczne chwile przeżyli dziś (19 grudnia 2023) mieszkańcy czteropiętrowego budynku przy ul. Długiej w Wałbrzychu. Przed godz. 15 zdecydowali się wezwać służby. Na miejsce przyjechali strażacy z JRG-2 z ul. Ogrodowej oraz policja. Co ustalono?

📢 Suknia księżnej Diany sprzedana za rekordową sumę pieniędzy. To najwyższa cena, jaka kiedykolwiek została uzyskana na aukcji za jej kreację Wszystkie kreacje księżnej Diany, które zostały wystawione na sprzedaż, cieszą się dużym zainteresowaniem. Ceny przyprawiają o zawrót głowy. Ostatnia aukcja i kwota, za jaką kupiono czarno-niebieską sukienkę autorstwa projektanta Jacquesa Azagury pobiła wszelkie rekordy modowe. 📢 Kurtka narciarska damska to jeden z najlepszych wyborów na mrozy. Sprawdzi się na stoku, ale i w mieście. Zobacz oferty do 300 złotych Zbliża się zima, a wraz z nią niskie temperatury, mrozy i śnieg. Warto już teraz zatroszczyć się o odpowiednią garderobę, która pozwoli cieszyć się zarówno zimowymi szaleństwami na stoku, zabawami z dziećmi w śniegu, jak i nie pozwoli nam zmarznąć w mieście. Jeśli szukasz wszechstronnego i stylowego rozwiązania, kurtka narciarska damska to jedna z najlepszych propozycji. Zobacz oferty sklepów do 300 złotych.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Mieroszowie za nami! Był udany! Zdjęcia! W Mieroszowie odbył się wspaniały Jarmark Bożonarodzeniowy. Przygotowano go w sali Mieroszowskiego Centrum Kultury. 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

