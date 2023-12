Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Boguszów-Gorce, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek, 1 grudnia br. w Nowej Rudzie. Jadący w kierunku Wałbrzycha szynobus należący do Kolei Dolnośląskich wykoleił się na łuku torów leżących w Nowej Rudzie. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany na tej trasie. Skład blokuje tory.

Dzięki takim przebudowom jak przy ul. 1 maja 82 w Wałbrzychu, sobięcińska "Palestyna" przestanie być kojarzona wyłącznie z ruderami do wyburzenia. W budynku tym powstaje właśnie winda - pierwsza w tej dzielnicy. Weszliśmy do odradzającej się kamienicy. Oto zdjęcia z wnętrza tej wyjątkowej inwestycji.

Płacz i wołanie o pomoc na kilka godzin przed śmiercią Gabriela Seweryna – w sieci krąży film z jego udziałem nagrany w pobliżu jego pracowni na Rynku.

W czasie bieżącego weekendu rozpoczął się sezon 2023/2024 w skokach narciarskich. Kiedyś w Wałbrzychu i okolicy też skakano. Przed II wojną światową było tu kilka skocznia narciarskich!

Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.