Grudzień 2023 w Boguszowie-Gorcach: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Przegląd listopada 2023 w Boguszowie-Gorcach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Jednej doby aż 17 zdarzeń na drogach Wałbrzycha i powiatu! Policja apeluje o ostrożność - zdjęcia 28 listopada i w poranek 29 listopada 2023 na drogach Wałbrzycha oraz powiatu doszło do 17 kolizji drogowych. Ostatnią odnotowano dzisiaj o poranku.

📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Zobaczcie ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka grudzień Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Boguszowa-Gorców. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wałbrzych już pod kołderką ze śniegu. Czy zimowa aura już z nami zostanie? W ostatnich dniach do regionu wałbrzyskiego zawitała zimowa pogoda. Pierwszy śnieg spadł i szybko zniknął, ale w sobotni poranek 25 listopada 2023 zbudziliśmy się w ośnieżonym i zamglonym mieście. Sprawdziliśmy, czy zimowa aura zawitała do nas na dłużej.

📢 18 Konkurs Piosenki Turystycznej w Boguszowie - Gorcach i mnóstwo utalentowanych dzieci z okolic! FILM, ZJDĘCIA 23 listopada w Boguszowie-Gorcach na terenie Centrum Kultury Szyb Witold odbył się 18. Konkurs Piosenki Turystycznej. Imprezę prowadzono pod hasłem ,,Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon". 📢 Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży kinowym hitem. Zagrał w nich Wrocław i okolice Wałbrzycha Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.

📢 Poranne potrącenie pod Wałbrzychem: 44-letni kierowca samochodu osobowego kontra 16-letni pieszy 23 listopada 2023 w godzinach porannych kierujący pojazdem osobowym mężczyzna potrącił pieszego w Czarnym Borze (powiat wałbrzyski). Nie udzielił mu pierwszeństwa.

📢 Niewybuch przy Szkole Podstawowej w Świebodzicach! Zajęcia odwołano, interweniowali saperzy ZDJĘCIA Niewybuch przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach. Pocisk znajdował się w budynku sali gimnastycznej. Natknęli się na niego robotnicy podczas prac ziemnych w sali gimnastycznej. Wezwano saperów z Głogowa. 📢 Wałbrzych: praca czeka na człowieka! Oferty pracy z ostatnich dni (z PUP)! Szukacie pracy? Sprawdziliśmy, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu propozycji zatrudnienia jest całkiem sporo. Zobaczcie te z ostatnich dni. Być może któraś Was zainteresuje! 📢 W Czarnym Borze obchodzono Jubileusze Par Małżeńskich! Zdjęcia W gminie Czarny Bór we wtorek, 21 listopada odbyła się wspaniała uroczystość – obchodzono Jubileusze Par Małżeńskich. Okazja była nie byle jaka, bo aż 12 par z gminy świętuje rocznicę 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, do tego trzy pary 55-lecie i jedna 60-lecie.

📢 Kolejne inwestycje w Boguszowie -Gorcach sprawiają, że miasto pięknieje. Nadchodzą remonty, a wraz z nimi utrudnienia Kolejne inwestycje rozpoczęte w gminie Boguszów-Gorce. Modernizacja ważnych ulic już niebawem sprawi, że będą one nie do poznania. Niestety, wiążą się z utrudnieniami dla kierowców. Warto jednak poczekać na rezultaty. 📢 Nowe Podzamcze oficjalnie ukończone. Największy apartamentowiec deweloperski Wałbrzycha gotowy, będzie kolejna inwestycja! Zdjęcia 17 listopada 2023, po dwóch latach budowy, oficjalnie zakończono inwestycję Nowe Podzamcze w dzielnicy Podzamcze w Wałbrzychu. Firma PCG Deweloper ma jeszcze do sprzedania w tym apartamentowcu mieszkania z bajecznymi widokami i już planuje kolejną inwestycję, tym razem w innej dzielnicy Wałbrzycha. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego zakończenia budowy apartamentowca Nowe Podzamcze.

📢 Górnik Zamek Książ w drugiej połowie był wyraźnie lepszy od zespołu z Katowic! Wygrał 86:69! Koszykarze I-ligowego Górnika Zamek Książ Wałbrzych pokonali w niedzielę, 19 listopada, na swoim boisku 86:69 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice. Był to mecz 11. kolejki bieżącego sezonu.

📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu wychodzi ponad drzewa. Wykonawca: Wkrótce koniec montażu - zobaczcie zdjęcia Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia! 📢 Największa inwestycja deweloperska w Wałbrzychu ukończona! Widoki z apartamentowca przy Alei Podwale urzekają - zdjęcia, wideo! Pierwsze klucze do mieszkań w apartamentowcu Nowe Podzamcze przy Alei Podwale w Wałbrzychu już zostały już wydane właścicielom! Wykonawca inwestycji, firma PCG uzyskała pozwolenie na użytkowanie, finalizuje budowę i zaprasza na uroczysty dzień otwarty. Zajrzeliśmy do wnętrza mieszkań. Zobaczcie ich standard i jaki piękny widok z okien będą mieć lokatorzy!

📢 W Boguszowie-Gorcach ma powstać nowoczesna i profesjonalna Hala Zapaśnicza FILM, ZDJĘCIA Listopad 2023 to miesiąc, który przejdzie do historii zapaśniczego Klubu Heros w Boguszowie - Gorcach. To właśnie teraz zarząd klubu podpisał Akt Notarialny mówiący o tym, że właśnie Heros stał się właścicielem gruntu, na którym powstanie piękna i nowoczesna hala treningowa. 📢 Ulica Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach: Tu nigdy dotąd nie było asfaltu. Trwa remont - zdjęcia, wideo Ulica Królowej Jadwigi w Kuźnicach Świdnickich, dzielnicy Boguszowa-Gorc, właśnie zmienia się diametralnie. Podczas remontu wyboista dotąd droga gruntowa będąca dojazdem do dworca kolejowego wreszcie zyskuje asfalt. Zobaczcie zdjęcia zawitania w te rejony dobrodziejstw cywilizacji.

