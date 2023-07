Przegląd tygodnia z 2.07.2023 w Boguszowie-Gorcach. Najważniejsze wydarzenia od 25.06 do 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tradycyjnie już w ręce czytelników, w tym przyszłych studentów, trafił nowy ranking przygotowany przez "Perspektywy" i jak każdego roku cieszy się on dużym zainteresowaniem polskiego rynku edukacyjnego. Prezentujemy liderów trzech rankingów, a także podpowiadamy, jak w nich wypadły uczelnie dolnośląskie.

Najstarszy wałbrzyski dworzec kolejowy, który przez ostatnie dekady był sypiącą się ruiną, odradza się powoli i coraz bardziej widać jak spektakularna go czeka przemiana. Katastrofa budowlana nie przerwała remontu zabytku i gmach czeka druga młodość. Jego nowa elewacja właśnie została odsłonięta po rozmontowaniu rusztowań. Zobaczcie zdjęcia!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dobiega końca przebudowa Parku Sybiraków w Wałbrzychu, czyli dwóch przestrzeni parkowych pomiędzy ul. Główną i Wrocławską w dzielnicy Piaskowa Góra. Kto nie był tu od roku lub dłużej, ten nie pozna tych parkowych przestrzeni. Zobaczcie najnowsze zdjęcia parku tuż przed jego oddaniem do użytku.

Zamiast pukania, uderzał siekierą w drzwi sąsiadów. Wrócił z zamkniętego zakładu i terroryzował współmieszkających. Teraz wrócił za kraty. Za co?

W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej wałbrzyskich dzielnic Biały Kamień i Konradów rozdawano dzisiaj wyprawki szkolne. W tej RWS to wieloletnia tradycja.

Przed nami wakacyjny weekend 30 czerwca – 2 lipca. Kto może, ten powinien wyjść z domu, gdzieś wybrać się. Na te trzy dni w Wałbrzychu i okolicy przygotowano bowiem sporo atrakcji. Będą koncerty, tradycyjne nocne zwiedzanie zamku Książ czy Starej Kopalni, będą festyny, a w Walimiu Festiwal Kuchni Polowych. Zobaczcie co jeszcze!

Piękne nowe kontenery ustawiono na terenie miejskim w dzielnicy Gaj w Wałbrzychu. Teren ogrodzono i zagospodarowano. Sprawdziliśmy, co to za inwestycja i o co wzbogaci tę okolicę. Zobaczcie zdjęcia.