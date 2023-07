Lipiec w Boguszowie-Gorcach: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Boguszowie-Gorcach, najważniejsze informacje miesiąca

Hala Manhatan w Wałbrzychu powstała na byłym lodowisku na Piaskowej Górze dokładnie 20 lat temu. Lodowisko przynosiło straty, a miasto miało inny pomysł na zagospodarowanie placu przy ul. Zamenhofa, gdzie pod chmurką handlowali wałbrzyszanie. Kupców siłą wysiedlono, ale ugoda stanowiła, że mogą zbudować halę na płycie nierentownego lodowiska. Miasto nie było zainteresowane inwestowaniem w to miejsce. Dziś jest to największa hala targowa na Dolnym Śląsku, a można tu kupić piękne rzeczy, których nie ma gdzie indziej.

Zobaczcie jak wiele lat temu, jeszcze grubo przed II wojną światową, wyglądała twierdza w Srebrnej Górze. To wyjątkowy obiekt, który powstał przed setkami lat na Przełęczy Srebrnej. Kiedyś miał charakter obronny, a obecnie jest wielką atrakcją turystyczną.

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Karl Lagerfeld Choupette Fun KLHCP14XCFNRCPI do iP...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Piją i jadą. Ostatnio wpadło dwoje pijanych kierujących, Ona uderzyła w zaparkowane auto, on próbował uciekać!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Boguszowa-Gorców. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Przed nami ostatni weekend czerwca. W Wałbrzychu i okolicach będzie wyjątkowy. Mamy tu bowiem w dniach 23 – 25 czerwca prawdziwą kumulację wydarzeń. Wystarczy wspomnieć o dwóch pysznych festiwalach: Dolnośląskim Festiwalu Zupy w Jedlinie-Zdroju i Festiwal Gulaszu w Walimiu. W piątek wieczorem w Boguszowie-Gorcach wystartuje też Sudecka 100 – nocny, górski ultramaratom. Zobaczcie co jeszcze przygotowano!

W Boguszowie-Gorcach wystartowała już 34. Sudecka 100. O godzinie 22 z najwyżej położonego rynku w Polsce na trasę nocnego, górskiego ultramaratonu, prowadzącą po okolicznych górach, wyruszyło blisko 400 biegaczy. Będą mieli do pokonania, do wyboru, trasę o długości 100 lub 42 kilometrów. Tradycyjnie startujących żegnał tłum kibiców i odpalono fajerwerki.

W sobotni poranek, 24 czerwca, o trwających w regionie utrudnieniach informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Pod Lubawką w powiecie kamiennogórskim doszło do wypadku. Jedna osoba jest w nim poszkodowana.

Zakończyła się akcja ratunkowa nastolatka, który dziś (22 czerwca) około godz. 11 zaginął wodach Jeziora Bystrzyckiego. 14-latek przebywał pod wodą kilka kwadransów, służby wyciągnęły go z wody i reanimowały go. Na miejscu działali specjaliści ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz strażacy ochotnicy z Zagórza Śląskiego oraz z Wałbrzycha, a także policja i ratownictwo medyczne.

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu wałbrzyskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

17 czerwca 2023 PCG Deweloper prowadzący swoją pierwszą inwestycję mieszkaniową na terenie Wałbrzycha zaprosił na plac budowy. Zainteresowani własnym "M" przy Alei Podwale 4 mogli zobaczyć postęp prac i same nowe mieszkania. Zobaczcie wnętrze najnowszego wałbrzyskiego apartamentowca.

Tylu imprez w jeden weekend w naszym regionie nie było od dawna. Festiwale, górskie wyrypy, wycieczki górskie, piknik militarny, wicie wianków, spektakle, koncerty gwiazd m.in. Artura Andrusa, Piaska, że o Zenku nie wspomnimy, do tego kolory i dmuchańce, a nawet dzień otwarty w nowo budowanym budynku! Szukacie inspiracji? Oto ona!

Gdzie kończy się, a gdzie zaczyna selektywne zbieranie? Dlaczego dla każdego mieszkańca jest tak istotne? Czy jesteśmy gotowi na wprowadzenie w naszym kraju systemu kaucyjnego m.in. na jednorazowe butelki z tworzyw i co on zmieni? Jak będziemy musieli segregować odpady budowlane od 2025 roku? O tym rozmawiali samorządowcy z naszego regionu.

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Wakacje czy urlop w Czechach to świetna okazja do spróbowania specjałów tamtejszej kuchni. Czeskie potrawy przypominają nasze, ale nie brakuje też wśród nich niespodzianek i zaskoczeń. Których dań najbardziej warto spróbować w czasie wakacji w Czechach? Które trunki uprzyjemnią wam wypoczynek i schłodzą w letni upał? Które desery są najsmaczniejsze, a na które dania lepiej uważać? Zapraszamy do kulinarnego przewodnika po 17 czeskich specjałach w sam raz na urlop i wakacje.

Jakie miasta na Dolnym Śląsku mogą "pochwalić się" największą ilością miejsc wstydu? W naszym regionie nie brakuje perełek architektonicznych, ale i zaniedbanych budynków, które straszą, grożą zawaleniem i psują krajobraz. Nie tylko brakuje na nie pomysłu, ale i inwestorów, którzy tchnęliby w nie nowe życie. Rozpadają się na naszych oczach, a w niektórych zamieszkali bezdomni, wala się tam gruz i stare ubrania. Te miejsca znajdują się w Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze we Wrocławiu, a także w Zgorzelcu. W niektórych z tych miejsc dziś straszy, a za większość powinniśmy się wstydzić. Mamy zdjęcia!