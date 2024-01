Przegląd tygodnia od 14.01 w Boguszowie-Gorcach

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju”?

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach? 📢 Pożar w Galerii Victoria w Wałbrzychu. Duże zadymienie - ewakuacja tysiąca osób! Zdjęcia Dziś, 20 stycznia 2024, po godz. 17 w pełnej odwiedzających galerii handlowej w Wałbrzychu wybuchł pożar. Na miejsce wysłane zostały zastępy strażackie z wałbrzyskich jednostek. Razem z policją i ochroną ewakuowano około tysiąca osób.

📢 Najrzadsze i najbardziej oryginalne imiona w Wałbrzychu. Tylko oni je noszą! Dalibyście tak na imię swojemu dziecku? Urząd Stanu Cywilnego w Wałbrzychu podsumował rok. Wśród danych statystycznych znalazły się m.in. te dotyczące wałbrzyszan, którzy przyszli na świat w 2023 roku. Było ich 1800, czyli o ponad 260 mniej, niż rok wcześniej. Co ciekawe, kolejny rok z rzędu najchętniej dziewczynkom nadawano na imię Zuzanna. Chłopcom Nikodem i właśnie to imię zdetronizowało Jakuba, który królował w 2022 roku. Mamy też dane dotyczące najrzadszych imion Wałbrzychu. Szczegóły w galerii zdjęć. Wśród nich Kira i Armin. Ładnie?

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rewolucja w planach inwestycji drogowych w Wałbrzychu na rok 2024. Remont jednej drogi przełożony, dziewięć nowych zaplanowanych! LISTA Kto znał katalog projektów inwestycyjnych zaplanowanych w grudniu 2023 w budżecie na rok 2024 i przywiązał się do niego, ten na pierwszej styczniowej sesji Rady Miejskiej bardzo się zdziwił. Kto zaś liczył na rozrost tej listy, ten się ucieszył. Bo zmieniło się wiele z tego, co zakładano przed niespełna miesiącem. Zmian dotyczących planowanych inwestycji drogowych jest aż 16, z czego 9 to nowe inwestycje drogowe. Prezentujemy pełną ich listę.

📢 Zawody deficytowe 2024 na Dolnym Śląsku: Tych specjalistów zatrudnią od zaraz! LISTA Zastanawiacie się nad zmianą pracy, poszukiwaniem nowych doświadczeń zawodowych, a może nawet nad przebranżowieniem? Prezentujemy listę branż i zawodów deficytowych w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Tych specjalistów poszukują, ci eksperci będą zatrudniani od ręki. Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 📢 Uwaga! Utrudnienia na ul. Lubelskiej w Wałbrzychu. TIR wjechał pod zakaz i utknął w śniegu, droga zablokowana Uwaga kierowcy w Wałbrzychu. TIR wjechał pod zakaz na ul. Lubelskiej w Wałbrzychu i utknął w pryzmach śniegu. Policja kieruje na objazdy, tworzą się tam korki. Na miejscu jest nasz współpracownik Michał Jabłoński. 📢 Wypadek w centrum Wałbrzycha. Zderzyły się trzy samochody. Policja podsumowuje śnieżny czwartek. Uwaga nadal jest ślisko Do zderzenia trzech samochodów doszło wczoraj na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Moniuszki w Wałbrzychu. Jeden z uczestników trafił do szpitala. I choć do tego zdarzenia doszło przez nieuwagę kierowcy, to jednak większość wczorajszych zdarzeń wiąże się z trudnymi warunkami na drogach. Kierowcy odzwyczaili się od jeżdżenia po zimowym Wałbrzychu? W sumie w mieście doszło w czwartek do 12 kolizji drogowych. Warunki atmosferyczne były fatalne, dzisiaj świeci słońce, ale nadal miejscami jest ślisko.

📢 Gdańska Mennica wybiła monetę Batman – tylko 300 sztuk na cały świat. Zobacz, jak wygląda W Polsce powstał właśnie prawdziwy unikat i to w skali światowej. Gdańska Mennica wybiła bowiem monetę kolekcjonerską inspirowaną kultowym Batmanem. Zobacz, jak Mroczny Rycerz prezentuje się w tej formie, której powstało tylko 300 sztuk na cały świat. Podpowiadamy, że moneta robi wrażenie.

📢 Pilchowice- Zapora, jedna z najbardziej urokliwych stacji w Polsce jest na sprzedaż. Stąd macie widok na jezioro, Karkonosze i słynny most Cena wywoławcza za budynek stacji Pilchowice-Zapora nie jest wygórowana. Wprawdzie nabywca będzie musiał się sporo natrudzić, by doprowadzić budynek do porządnego stanu, ale mogą mu to wynagrodzić wspaniałe widoki i otoczenie. Ze stacji rozciąga się widok na Karkonosze oraz jezioro Pilchowickie. Stąd jest rzut beretem do słynnego mostu kolejowego, który planował wysadzić Tom Cruise. Stacja Pilchowice -Zapora leży na trasie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Mają na nią wrócić pociągi. Za ile PKP wystawiła na sprzedaż dworzec Pilchowice-Zapora? Przeczytajcie poniżej.

📢 Odeszła Magdalena Dobrowolska. Pochodząca z Wałbrzycha wizażystka i makijażystka znana jako Magdalena Dobra. Pogrzeb w czwartek 15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia. 📢 Plaga wypadków na terenie Wałbrzycha i okolic. Autobus wyhamował w ostatniej chwili - zdjęcia Rozbity samochód na Białym Kamieniu, autobus zatrzymał się o krok od zaparkowanych samochodów w Śródmieściu. Tylko jednego dnia - 16 stycznia 2024 - na terenie Wałbrzycha i powiatu doszło do jedenastu zdarzeń drogowych. 📢 Koniec z podrzucaniem śmieci! Rewolucja w wałbrzyskich PSZOK-ach. Będzie elektroniczny system! W Wałbrzychu rewolucjonizują system pracy tutejszych PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Od stycznia wdrażany jest bowiem System E–PSZOK z kartą użytkownika PSZOK i aplikacją.

📢 Ruszyły zapisy do II Włoszczowskiego Turnieju Siatkonogi ! 📢 Od premiery „Grubego” minęło pół wieku. Serial powstawał w Mieroszowie! Przed kilkoma dniami – dokładnie 11 stycznia mieliśmy 51. rocznicę premiery niezwykle popularnego kiedyś serialu „Gruby”. Scenerią filmu był Mieroszów w powiecie wałbrzyskim!

W miasteczku wiele osób pamięta jeszcze doskonale jak w 1972 roku pracowała tu ekipa filmowa (premiera odbyła się w 1973 roku). 📢 W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” podsumowali miniony rok – jest czym pochwalić się! W WSSE „Invest-Park” podsumowali 2023 rok. Mają wiele powodów do zadowolenia, chociaż przyznają, że miniony rok nie był łatwy dla biznesu. – Wciąż odczuwamy skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Firmy zmagają się między innymi z zerwanymi łańcuchami dostaw – mówił Piotr Wojtyczka, prezes Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej.

📢 Sztuki magiczne w Boguszowie - Gorcach. Kobieta przepołowiona na oczach widzów! Sala pękała w szwach ZDJĘCIA Magiczne sztuczki w Boguszowie - Gorcach zachwyciły publiczność w Centrum Kultury. Magik robił na scenie szalone rzeczy, m.in. pokazał popularną sztuczkę z przepołowieniem kobiety oraz z pojawianiem się znikąd magicznych przedmiotów! Magia czy iluzja? Widzowie nie byli tego pewni! 📢 Koparka spadła ze skarpy na budowie obwodnicy Boguszowa - Gorc Na budowie obwodnicy Boguszowa - Gorc doszło dzisiaj (15 stycznia) do wypadku. Koparka spadła ze skarpy, na szczęście nikt nie zginął.

