Prasówka z całego tygodnia 8.10.2023 w Boguszowie-Gorcach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu: Zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych 2023, w tym mundurowych - zdjęcia! 7 października 2023 roku 185 uczniów z siedmiu oddziałów pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu wzięło udział w uroczystym przyjęciu do szkolnej społeczności. Po ślubowaniu dokonano ceremonii awansu kadetów klas strażackiej, policyjnej i wojskowej, a także wręczono przewodniczącym klas pierwszych pamiątek ślubowania. W tym wyjątkowym wydarzeniu brała udział społeczność szkoły, rodzice pierwszoklasistów oraz zaproszeni goście. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Wybuch butli z gazem w Jaczkowie pod Wałbrzychem. Ranna 42-letnia kobieta Do poważnego wypadku doszło 3 października po godz. 9 w miejscowości Jaczków w powiecie wałbrzyskim. W budynku wielorodzinnym doszło do rozszczelnienia butli z gazem i wybuchu. Ranna została kobieta, cztery osoby ewakuowano.

📢 Budowa wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu: Czy osuwisko u podnóża jest niebezpieczne? - zdjęcia Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu rośnie z dnia na dzień. W ostatnich dniach września mieszkańcy Wałbrzycha i turyści obserwujący postępy w tej budowie z niepokojem spoglądają na powstającą podstawę obiektu. Z części wzgórza zdaje osuwać się grunt. Czy to wpłynie na termin i koszty tej ważnej turystycznej inwestycji? Prezydent Wałbrzycha skomentował tę kwestię.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierwszy market na Białym Kamieniu w Wałbrzychu rośnie bardzo wolno - zobaczcie zdjęcia przyszłej Biedronki Na początku lata 2023 na niezabudowanej działce przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu rozpoczęto prace ziemne. Ustaliliśmy, że powstaje tam pierwszy w dzielnicy Biały Kamień market. Dla znanej sieci buduje go prywatny przedsiębiorca ze Świdnicy. Sprawdziliśmy, jak postępują prace.

📢 Niebezpieczne skrzyżowanie w Wałbrzychu zmieni się w rondo. 164 mln zł na drogi na południu Dolnego Śląska - lista inwestycji i WIDEO 142 miliony na nowe zadania, oraz ponad 22 miliony na zadania kontynuowane trafi w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe na południu Dolnego Śląska. 2 października 2023 poznaliśmy listę projektów dofinansowanych z całego subregionu, wśród nich rekordowe dofinansowanie do przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania (ul. Sikorskiego - Moniuszki) w rondo w Wałbrzychu. Oto lista dofinansowanych projektów. 📢 Kapsuła czasu w uzdrowisku Azalia w Szczawnie-Zdroju. Tak budynek wygląda po remoncie Uzdrowisko Azalia w Szczawnie-Zdroju przeszło ważny remont. Wymieniono m.in. dach, a w iglicy nad głównym wejściem do budynku umieszczono kapsułę czasu. 📢 Szukacie pracy? Zobaczcie najnowsze oferty z Wałbrzycha i okolicy (z PUP). Zobaczcie! Szukacie pracy? Zobaczcie najnowsze oferty z Wałbrzycha i okolicy (z PUP). Zobaczcie!

Na dworze ciągle ciepło, ale mamy już jesień, wakacje dobiegły końca. Pora zabrać się do pracy. Kto jednak pracy nie ma, albo chce zmienić wykonywane zajęcie, to może zainteresuje go nasza galeria. Sprawdziliśmy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i okazuje się, że można tam znaleźć różne propozycje zatrudnienia. Zamieszczamy te najnowsze. Zobaczcie co proponują, gdzie i za ile!

📢 Niepowtarzalna willa dra Issmera przy ul. Matejki w Wałbrzychu zaprasza po remoncie! Zdjęcia archiwalne Na ponowny rozkwit pięknej, zabytkowej willi dra Ernsta Issmera i przenosiny do niej Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sali Ślubów czekaliśmy kilka lat. 6 października 2023 po dwuletnim remoncie będzie można zobaczyć wnętrze pięknego wałbrzyskiego zabytku podczas dnia otwartego. Oto szczegóły i kilka zdjęć prezentujących przemianę tego wyjątkowego gmachu.

📢 3 października 2023: Wielka awaria energetyczna w Wałbrzychu i regionie. Bez prądu też pięć miejscowości Wraz z rozpoczęciem się burzy, 3 października około godz. 21 w kilku dzielnicach Wałbrzycha i miejscowościach przyległych zgasły światła. Trwa wielka awaria energetyczna, oto lista ulic w Wałbrzychu oraz pod miastem nią objętych, a także informacja o zakończeniu prac naprawczych. 📢 Redyk 2023, czyli niezapomniane widowisko w górach. Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Wybierasz się w góry jesienią? Nie pozwól, by ominęło cię to niezapomniane widowisko, które jest częścią wspaniałej tradycji. Jesienią górskie tereny mienią się bielą za sprawą... maszerujących owiec. Co to jest redyk? Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

📢 Wypadek w Różanej pod Wałbrzychem. 86-letni kierowca kontra motorowerzysta - zobaczcie zdjęcia We wtorkowy poranek, 3 października, do wypadku doszło w Różanej w powiecie wałbrzyskim. Po zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem, kierujący jednośladem został zabrany do szpitala. Co się wydarzyło? 📢 Konferencja Koalicji Obywatelskiej w Wałbrzychu. Parlamentarzystki namawiają, by iść na wybory WIDEO Kandydatki do Sejmu i Senatu RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej zorganizowały konferencję na Placu Magistrackim w Wałbrzychu. Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz - Leszczyńska złożyły 100 obietnic na pierwsze 100 dni rządzenia. Byli też inni kandydaci w wyborach do Parlamentu RP 2023, które odbędą się już 15 października.

📢 Śmiertelny wypadek na torach pod Wałbrzychem. Utrudnienia na linii kolejowej Jelenia Góra - Wrocław 2 października po godz. 6 rano w okolicy Jaczkowa (powiat wałbrzyski) na torach został śmiertelnie potrącony mężczyzna. Na miejscu pracują służby. Na trasie kolejowej ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia Głównego trwają utrudnienia.

📢 Nobliści 2023. Znamy laureatów Nagrody Nobla w 2023 roku. Kto i za co otrzymał nagrodę w dziedzinie medycyny? Tydzień noblowski trwa. W poniedziałek, 2 października, poznaliśmy pierwszych laureatów Nagrody Nobla 2023. Dziś ogłoszono noblistów 2023 w dziedzinie medycyny. Czym przysłużyli się światu? Za co doceniono ich tak prestiżową nagrodą? Przedstawiamy najważniejsze informacje. 📢 Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Boguszowa-Gorców najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Weekend 29 września - 1 października w Wałbrzychu i okolicy! Zobaczcie co będzie się działo!”?

📢 Zamek Książ ratuje ceramiczne dziedzictwo Wałbrzycha. Kupił formy i matryce z Krzysztofa! Zamek Książ w Wałbrzychu nie tylko dba o ekspozycje w zamkowych wnętrzach czy bezpośrednie otoczenie zamku. Ostatnio na przykład kupił unikatowe formy i matryce z najstarszej wałbrzyskiej fabryki porcelany czyli Krzysztofa, który obecnie jest w likwidacji.

Dzięki współpracy instytucji - Zamku z miejską galerią sztuki BWA możliwa będzie w przyszłości ekspozycja stworzonych na ich bazie figurek.

