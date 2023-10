Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 27 września na trasie pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Około godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 364 samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Boguszowa-Gorców. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do bardzo groźnego wypadku doszło w niedzielę o godzinie 7:44. W Strzegomiu na Drodze Krajowej nr 5 zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Jedna osoba została uwięziona w zmiażdżonym pojeździe. W stanie ciężkim kierowcę zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Ratownik 13. Drugi ciężki wypadek miał miejsce na Modliszówce. Kierowca także jest w ciężkim stanie.

W sobotę, 23 września odbył się zjazd absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. Był on elementem jubileuszu 75-lecia tej szkoły. Przyjechało mnóstwo absolwentów, także z zagranicy.

Do groźnego wypadku doszło dzisiaj rano, 27 września przy ulicy Uczniowskiej w Wałbrzychu. Pod jadące tamtędy auta wbiegł potężny jeleń.

Przed nami weekend 22 – 24 września. W Wałbrzychu i okolicy w tych dniach naprawdę sporo będzie się działo. Mamy bowiem coś w rodzaju kumulacji wydarzeń. Wystarczy wymienić: zjazd absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu, Rajd Zabytków Techniki, inaugurację sezonu w Filharmonii Sudeckiej, pierwsze Targi Sportu, Oktoberfest w Jedlinie-Zdroju. Zobaczcie co jeszcze!

Od nadchodzącej zimy Wałbrzych sam będzie dbał o zimowe utrzymanie dróg na swoim terenie. Oznacza to, że nie będzie tego robiła na zlecenie jakaś zewnętrzna firma, ale Miejski Zakład Usług Komunalnych. Ma być taniej i być może lepiej.

W środę, 20 września 2023 roku zainaugurowano rok akademicki na wałbrzyskiej filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To historyczny moment. W Wałbrzychu będzie można studiować medycynę!

Ból gardła przy przełykaniu może być objawem wielu różnych schorzeń. Od niegroźnych infekcji, po poważne choroby. Ostry ból gardła przy przełykaniu często wskazuje na anginę, ale może też towarzyszyć np. mononukleozie. Zobacz, jak rozpoznać, co może powodować kłucie w gardle.

O planach sprzedaży okazałej rezydencji królów pruskich, gmina Mysłakowice w powiecie karkonoskim, mówiła od dawna. Teraz są konkrety. Przetarg na pałac z XVIII wieku wyznaczono na 10 października. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na dokończenie budowy nowoczesnej szkoły. Ile trzeba mieć milionów, by zamieszkać w posiadłości królów? Kliknij galerię i poznaj historię pałacu w Mysłakowicach.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, zorganizowana na Zamku Książ, rozpoczęła obchody jubileuszu 50-lecia przyłączenia Książa do Wałbrzycha. Obchody potrwają cały weekend od 15 do 17 września.

Przed nami weekend 15 – 17 września. Pogoda w tych dniach ma dopisywać. To świetnie, bo w Wałbrzychu i okolicy będzie się działo. Przygotowano całą masę różnych imprez, nie tylko na otwartym powietrzu. Takie będą z pewnością Dożynki w Zagórzu Śląskim, zawody w grze w kapsle czy koncert bluesowy, ale na przykład wydarzenia związane z 50 rocznicą włączenia Książa do Wałbrzycha organizowane są w różnych miejscach. Zobaczcie gdzie jeszcze można wybrać się w najbliższych dniach!

Poszukiwanie ofiar w zawalonym w wyniku eksplozji budynku przemysłowym, pościg za sprawcami podłożenia materiałów wybuchowych, do tego zapewnienie miastu zasilania przy pomocy ogromnego generatora (taki Wałbrzych przekazał niedawno do Borysławia w Ukrainie) - po uszkodzeniu linii wysokiego napięcia, i jeszcze zapewnienie sprawnego zarządzania miastem w tak trudnej sytuacji. Brzmi katastroficznie, ale na szczęście to tylko niektóre elementy ćwiczeń obronnych!

Troje nastolatków napadło na mężczyznę w Boguszowie-Gorcach. Najpierw ukradli mu głośnik, a po chwili powrócili i pobili ofiarę. Do zdarzenia doszło w miniona niedzielę, po godzinie 22.30.

Policjanci z komisariatu w Boguszowie-Gorcach we wtorek, 12 września, około godziny 10, zatrzymali do kontroli rowerzystę, który jechał przez plac Odrodzenia z dziwnie „upudrowanym” nosem.