Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Boguszowie-Gorcach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zdrowie i dobre samopoczucie to największy skarb, a zdrowie nowo narodzonego dziecka jest największą troską rodziców. Mieszkanki Wałbrzycha i regionu badają się oraz konsultują ze specjalistami ginekologami oraz położnikami i dzielą rekomendacjami. W trosce o panie z Wałbrzycha oraz okolic na podstawie aktualnych danych ze www.znanylekarz.pl przygotowaliśmy ranking 15 najlepiej ocenianych przez pacjentki ginekologów i położników w naszym mieście w 2024 roku. Zobaczcie kogo mieszkanki Wałbrzycha poleciłyby przyjaciółkom!

Niedawno pisaliśmy o rozmiarze planowanych wyburzeń budynków mieszkalnych w Wałbrzychu na najbliższe lata. Dziś przedstawiamy listę najbliższych rozbiórek, dotyczą one trzech dzielnic. Zobaczcie, które budynki znikną z mapy Wałbrzycha w najbliższych miesiącach. Wśród nich dawna gospoda - sala gimnastyczna, dawny posterunek policji i jadłodajnia.

Gospodarka mieszkaniowa w Wałbrzychu, gdzie przez dekady nie inwestowano budowanie nowych i remonty starych lokali, to prawdziwe wyzwanie. Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej podjęto temat wyburzeń na terenie miasta. Okazało się, że w Wałbrzychu są ulice w tak kiepskim stanie, że wszystkie stojące tam budynki powinny być wyburzone. Nie chodzi o dolny Sobięcin (Palestynę).

Do zdarzenia doszło dziś (5 stycznia 2024) na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada oraz Piłsudskiego w Wałbrzychu. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Sprawca zdarzenia pochodził z powiatu dzierżoniowskiego. Przody pojazdów zostały rozbite w drobny mak. Zobaczcie zdjęcia.

Szare, odrapane kamienice, na ulicach samochody, które teraz uważane są za zabytkowe, pawilony - tzw. blaszaki. Tak wyglądał Wałbrzych 25 lat temu. Niby nie tak dawno, ale to jednak ćwierć wieku. Miasto przez te lata zmieniło się bardzo. Jak bardzo, zobaczcie w galerii archiwalnych zdjęć!

Przed nami pierwszy weekend 2004 roku. W dniach 5 – 7 stycznia w Wałbrzychu i okolicach znaczący wydarzeniem będą Orszaki Trzech Króli, które w sobotę, 6 stycznia powędrują w kilku miejscowościach. Ale w tych dniach będą też m.in. koncerty, spektakle, mecz koszykarzy Górnika, nocne zwiedzanie Zamku Książ. Zobaczcie co jeszcze!

3 stycznia 2024, około godz. 15 na drodze pomiędzy Boguszowem a Gorcami tam do czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 367 na czas trwania akcji ratunkowej został wstrzymany. Policja ustala okoliczności zdarzenia, jedną z przesłanek jest wyciek na jezdni. Wsparcia medycznego potrzebowało więcej osób niż pierwotnie zakładano.

Od późnych godzin wieczornych 3 stycznia 2024 nad Jeziorem Bystrzyckim trwa akcja poszukiwawcza. Służby poszukują zaginionej kobiety. 4 stycznia około godz. 9 natrafiono na obiekt, którym może być ciało człowieka. Potwierdzono, że to ciało poszukiwanej 57-latki.

Mamy znakomitą wiadomość, dla tych, którzy nie zdążyli dotąd zobaczyć wystawy Magia Świąt w Zamku Książ. Miała być czynna do końca 2023 roku – jest dłużej!

Dzisiaj (3 grudnia), w samo południe, na skrzyżowaniu ulic Łączyńskiego i Szczawieńskiej, czyli na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju, doszło do groźnie wyglądającego zderzenia dwóch pojazdów.

Mężczyzna pracujący na terenie kompleksu leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego zasłabł nagle. Resuscytację 56-latka prowadzili strażacy z Wałbrzycha oraz Świebodzic. Niestety, nie udało się go uratować.

Prokuratorka prowadząca sprawę zabójstwa na Nowym Mieście w Wałbrzychu mówi wprost: od około 20 lat w naszym mieście nie było takiej sprawy jak ta. Tak trudnej i tak poszlakowej. Sprawca po uduszeniu ofiary, przykrył ciało dywanem i podpalił. Zakładano kilkanaście wersji zdarzenia i sprawdzano kilkadziesiąt osób - potencjalnych sprawców. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i choć oskarżony do końca nie przyznawał się do winy, skazał go na 25 lat więzienia. Kluczowa była ekspertyza DNA i miejski monitoring.