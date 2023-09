Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Boguszowie-Gorcach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W ostatni weekend wakacji 1 - 3 września w Wałbrzychu i regionie będzie dużo imprez plenerowych. Będzie dożynkowo i smacznie, na imprezach celebrować będziemy ostatnie dni wakacji i lokalne przysmaki. Czekają nas festyny, wycieczki i oraz Toyota Eko Półmaraton. Zobaczcie, dokąd warto się wybrać i co zobaczyć!

Poseł Marcin Gwóźdź jako wałbrzyska "jedynka" PiS przedstawił kolejnych kandydatów do Sejmu z okręgu nr 2. Dopiero trzecie miejsce ma minister Michał Dworczyk. W ogóle nie kandyduje obecny wiceminister edukacji Wojciech Murdzek. Największym zaskoczeniem jest miejsce drugie.

Smutne, zagubione, przerażone... Kilkadziesiąt psów oraz kotów trafiło w te wakacje z ulic miasta oraz regionu do Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu. Może któregoś z nich szukacie Wy lub Wasi krewni? Schronisko ma też kocięta do oddania w dobre ręce. Te małe, ufne i puszyste stworzonka czekają na kogoś, kto o nie zadba, a odwdzięczą się mruczeniem.

Do grona ulubieńców graczy dołączają coraz częściej gwiazdy kina, jak Keanu Reeves czy Henry Cavill. Teraz pojawił się jednak kolejny aktor, który od lat podbija serca gamerów, a teraz się to jedynie nasiliło. O kim mowa?

Dawna szkoła na Podgórzu w Wałbrzychu znowu będzie tętnić życiem. Już dzisiaj słychać tu śmiech uczniów, którzy zaczną naukę w nowej szkole 4 września. Trwa tam właśnie uroczystość "Powrót do szkoły" z udziałem wiceprezydent Wałbrzycha Sylwii Bielawskiej, kierownictwa i grona pedagogicznego technikum i liceum TEB oraz uczniów. Na miejscu jest nasz fotoreporter. Wkrótce zamieścimy więcej zdjęć i film z uroczystości.

Przed godz. 11:00 w piątek (1 września), na skrzyżowaniu dróg między miejscowościami Nadolice Wielkie, Wojnowice i Chrząstawa Mała doszło do wypadku cysterny i busa. Ranne zostały dwie osoby, droga jest nieprzejezdna.

Studenci, nauczyciele i uczniowie, z całego regionu wałbrzyskiego, którzy w ostatnich dekadach XX wieku poszukiwali rzadkich pozycji książkowych, doskonale pamiętają ten obiekt przy ul. Kossaka w Wałbrzychu. Dziś kamienicę po dawnej bibliotece można kupić dla siebie lub zainwestować. Oto szczegóły i zdjęcia budynku.

Coraz częściej na Dolnym Śląsku można spotkać modliszki. Przysiadają na parapetach, wchodzą do domów. Czy należy się ich bać? I co zrobić z nieproszonym gościem? Wyjaśnia biolożka i przyrodniczka, Zuzanna Pestka.

Michał Walczyk - ,,Pan Miś", bo tak o sobie mówi. To trzydziestoletni utalentowany niepełnosprawny artysta z Wałbrzycha, który swoje prace pokazuje na wystawach w Polsce i za granicą. Inspiruje go Beksiński i Matejko, a zachęca do tworzenia brat Maciej.