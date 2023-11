Filip Helta o swoich sukcesach w MTB. "Moim marzeniem jest pojechać na Igrzyska"

Filip Helta to zawodnik kadry narodowej MTB. Kolarz pochodzi z Boguszowa-Gorc.

- Na rowerze jeżdżę od najmłodszych lat - mówi Filip. - Tę pasję zaszczepili we mnie rodzice. Przykład brałem też z kolegów z podwórka, którzy zawsze jeździli na rowerach. Z nimi to była zabawa, podczas gdy z rodzicami jeździłem na wycieczki po okolicznych szlakach i górach.

Zawodnik wspomina, że ten czas spędzony w trasie zainspirował go do pójścia w zawodowstwo. - Próbowałem różnych sportów ale to na rowerze mogę zwiedzić wiele ciekawych miejsc - uzasadnia Filip. - Dzięki kolarstwu zwiedziłem Świat, a dodatkowo z perspektywy roweru widać więcej!

Filip jest zawodnikiem klubu KTM SGR MTB Team ze Srebrnej Góry oraz zawodnikiem kadry narodowej. Reprezentuje Polskę podczas Mistrzostw Świata, Europy oraz Pucharu Świata. Do jego największych sukcesów należą medale przywiezione z Mistrzostw Polski oraz zwycięstwo podczas międzynarodowych wyścigów w Czechach i Słowacji. W tym momencie szykuje się do sezonu 2024 i celuje w jak najlepsze rezultaty - Moim największym marzeniem jest kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie. Jeśli nie w tym roku, to na kolejne - mówi kolarz.