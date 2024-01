Ciche fajerwerki? To mozliwe! Strzelamy nie tylko w sylwestra. Sprawdź co mówi sprzedawca!

- Też zauważamy wzrost klientów, którzy korzystają z fajerwerków tzw. cichych, takich jak fontanny czy wyrzutnie rzymskich ogni, które nie generują dużego hałasu, co ma szczególne znaczenie z myślą o zwierzętach. To jest zauważalny trend - wyjaśnia Zamaro.

W kwestii cen, sprzedawca informuje, że choć nieco się one zmieniły, stara się utrzymać stabilność, aby klienci wracali do sklepu co roku. Zaznacza również, że zakres cenowy jest szeroki – zaczynając od pięciu złotych, oferują różnorodne produkty, sięgające nawet 2 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że dostępne są wyrzutnie, które zapewniają długi czas wystrzałów oraz imponujące efekty.

Warto pomyśleć o wszystkich zwierzętach, które zgubiły się lub spotkał je o wiele gorszy los podczas sylwestrowej nocy. Jeśli planujemy ślub, albo inną huczną imprezę, warto zaopatrzyć się w ciche fajerwerki.