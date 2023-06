Tygodniowy przegląd prasy 4.06.2023: Boguszów-Gorce, 28.05-3.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Plotki o udziale Dolpha Lundgrena w serialu Netflix z uniwersum Wiedźmina zostały potwierdzone. To jednak nie wszystko, ponieważ aktor zagra... wiedźmina. Sprawdźcie szczegóły i jak według sztucznej inteligencji będzie on wyglądał jako zabójca potworów.

Fabryka Porcelany Krzysztof, czyli ostatnia fabryka porcelany w Wałbrzychu odchodzi do przeszłości. Kto obawiał się, że ruiny zakładu będą szpecić centrum Śródmieścia, ten może spojrzeć na przyszłość z optymizmem. Ogromny kompleks fabryczny ma szansę uniknąć losu dawnej Porcelany Wałbrzych. Co już wiadomo o przyszłości tego miejsca?

Łowcy pedofili z Fundacji Dzieciak w Sieci zatrzymali 57-letniego Dariusza z Wałbrzycha. Mężczyzna został przekazany policji. Łowcy udowadniają, że mężczyzna proponował 13-latce inne czynności seksualne, prosił ją o wysłanie używanej bielizny i o to, by zrobiła zdjęcia miejsc intymnych...

Obwodnicę Boguszowa - Gorc zbuduje firma Eurovia S.A. Dzisiaj, 30 maja w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Zarząd Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę z wykonawcą. - To historyczna chwila dla naszego miasta. Liczę na to, że ta droga przyciągnie nowych inwestorów do naszego miasta. Zwłaszcza, że wokół wyznaczyliśmy sporo atrakcyjnych terenów

Parownica do ubrań to dobre rozwiązanie, jeśli chcesz szybko i skutecznie wygładzić lub odświeżyć odzież. Dzięki temu urządzeniu możesz w kilka minut pozbyć się zagnieceń bez większego wysiłku. Poniżej znajdziesz zestawienie rekomendowanych parownic do ubrań w przystępnej cenie.