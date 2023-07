Tygodniowy przegląd prasy 23.07.2023: Boguszów-Gorce, 16.07-22.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Czynne kąpieliska w Boguszowie-Gorcach 23.07.2023 które to? W kraju sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy dzisiaj otwarte Twoje ulubione kąpielisko? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych obiektów. Upewnij się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Boguszowie-Gorcach. Najważniejsze informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w naszym artykule. Przedstawiamy otwarte kąpieliska w Boguszowie-Gorcach na naszej liście.

Przed nami weekend 21 – 23 lipca. W Wałbrzychu i okolicach nie mamy co prawda kumulacji wydarzeń, jaka zdarzała się ostatnio, ale i tak będzie się sporo działo. Będzie oczywiście między innymi, tradycyjnie: nocne zwiedzania zamku Książ, czy Nocna Szychta w Starej Kopalni, ale też biegi, koncerty, ciekawe zajęcia organizuje SOWA (Stara Kopalnia). Zobaczcie w galerii co jeszcze!

Tragedia do której doszło kilka dni temu w Krakowie, gdzie zginęło czterech młodych mężczyzn, może się powtórzyć w każdej chwili. Wystarczy popatrzeć co wyrabiają młodzi ludzie za kierownicą w innych dużych miastach. We Wrocławiu tiktoker podpisujący się mroqu z premedytacją łamie przepisy i dodaje gazu, próbując rozjechać pieszych na przejściu! Nagraniami bez skrupułów chwali się w intrenecie. Po naszej publikacji, sprawą pilnie zajęła się policja. Trzymamy kciuki, by mundurowi szybko pozbawili prawa jazdy tego człowieka. Tylko na nagranych filmikach popełnia wykroczenia na co najmniej kilkadziesiąt punktów karnych!