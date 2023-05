Tygodniowy przegląd prasy 21.05.2023: Boguszów-Gorce, 14.05-20.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Ponad 20 dzieci z opiekunami zjawiło się wczoraj (18 maja) w porze obiadowej w Barze U Greka w Wałbrzychu. To wycieczka zorganizowana przez RWS dzielnicy Biały Kamień. Do Baru warto wybrać się, bo rodowity Grek przygotowuje tam oryginalne, pyszne dania.

To już chyba jakaś plaga – policjanci z Wałbrzycha zatrzymali kolejną osobę, która jechała samochodem, pomimo że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Tym razem była to 29-letnia kobieta.