Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Boguszów-Gorce, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Parlamentarzyści PiS w regionie wałbrzyskim podsumowują kadencję, przedstawiają nowy program i słuchają propozycji samorządowców Dzisiaj, na spotkaniu w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park w Wałbrzychu parlamentarzyści PiS podsumowali kończącą się kadencję oraz przedstawicieli główne założenia wyborczego programu dla subregionu wałbrzyskiego. Wysłuchali również propozycji kandydatów do Sejmu i Senatu oraz samorządowców z regionu. Jak zaznaczają, propozycje i uwago nadal można składać za pośrednictwem maili. 📢 Żądał spłaty fikcyjnego długu i odsetek. Groził sąsiadce, że zabije jej syna i spali dom! Nawet 10 lat może spędzić w więzieniu 39-latek z Jabłowa. Dopuścił się wymuszenia rozbójniczego!

📢 Weekend 15 - 17 września w Wałbrzychu i okolicy. Zobaczcie co będzie się działo! Przed nami weekend 15 – 17 września. Pogoda w tych dniach ma dopisywać. To świetnie, bo w Wałbrzychu i okolicy będzie się działo. Przygotowano całą masę różnych imprez, nie tylko na otwartym powietrzu. Takie będą z pewnością Dożynki w Zagórzu Śląskim, zawody w grze w kapsle czy koncert bluesowy, ale na przykład wydarzenia związane z 50 rocznicą włączenia Książa do Wałbrzycha organizowane są w różnych miejscach. Zobaczcie gdzie jeszcze można wybrać się w najbliższych dniach!

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na Politechnice w Wałbrzychu zaprezentowano ogromną makietę maleńkiej kolei! W piątek, 15 września w sali sportowej Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu stanęła ogromna makieta kolejowa. To dzieło modelarzy, pasjonatów z: Czech, Słowacji, Węgier, a także z kilku miejsc kraju, w tym licznie reprezentowanej grupy TT Silesia (Górny Śląsk i Zagłębie). Zaprezentowano je uczniom wałbrzyskich podstawówek.

📢 Mieszkance Boguszowa-Gorc trafił się fachowiec. Wziął zaliczkę i zniknął! Zajęli się nim policjanci! Policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzymali wczoraj (14 września) 43-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego, który odpowie za oszustwo. Mężczyzna na początku czerwca bieżącego roku zgłosił się do mieszkanki tej miejscowości, której miał wyremontować mieszkanie. Wziął zaliczkę i zniknął! 📢 Sprawdź, co kryje Kraina Górnej Odry. Atrakcje i miejsca, które musisz zobaczyć na własne oczy Kraina Górnej Odry to obszar terenów rolniczych, lasów i wód, który znajduje się w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w Polsce. Położona na pograniczu z Republiką Czeską oraz województwem opolskim, kraina ta jest prawdziwym skarbem dla miłośników natury, historii i kultury. Oto najciekawsze atrakcje, które warto zobaczyć w tej malowniczej krainie. 📢 Zabytkowa willa Issmera w centrum Wałbrzycha odzyskuje dawny blask. Zdjęcia! Dobiega końca gruntowny remont zabytkowej willi doktora Issmera w centrum Wałbrzycha. Budynek u zbiegu ulic Matejki i Przemysłowej w ostatnich dekadach XX wieku użytkowany był przez Państwowa Straż Pożarną, a w ostatnim czasie przekazany do miasta, stał opuszczony.

📢 Koszmarny wypadek w Gogołowicach, nie żyje kierowca, zobaczcie zdjęcia Do zderzenia dwóch aut doszło na drodze Prochowice - Lubin w Miejscowości Gogołowice. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu a trzy ranne i przewiezione do szpitala. Policja i prokuratura ustalają przyczynę wypadku. Droga jest nieprzejezdna. 📢 Zdrój Jedlina-Zdrój przegrał z IgnerHome Polonią-Stalą Świdnica w starciu w Pucharze Polski! Piłkarze KS Zdrój Jedlina-Zdrój, zespołu występującego w klasie okręgowej nie dali rady IV-ligowemu IgnerHome Polonia-Stali Świdnica, w 1.8 finału Pucharu Polski na szczeblu wałbrzyskiego podokręgu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

📢 W dolnośląskim pałacu jak na Wawelu. Odkryto XVI-wieczne freski, obiekt można już zwiedzać ZDJĘCIA Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat.

📢 Wielkie ćwiczenia obronne „Wrzesień - 23" już we czwartek w Wałbrzychu! Jak będą przebiegały, kto weźmie udział? ZDJĘCIA, FILM Poszukiwanie ofiar w zawalonym w wyniku eksplozji budynku przemysłowym, pościg za sprawcami podłożenia materiałów wybuchowych, do tego zapewnienie miastu zasilania przy pomocy ogromnego generatora (taki Wałbrzych przekazał niedawno do Borysławia w Ukrainie) - po uszkodzeniu linii wysokiego napięcia, i jeszcze zapewnienie sprawnego zarządzania miastem w tak trudnej sytuacji. Brzmi katastroficznie, ale na szczęście to tylko niektóre elementy ćwiczeń obronnych! 📢 W Boguszowie-Gorcach troje nastolatków napadło na mężczyznę. Policjanci już ich zatrzymali! Troje nastolatków napadło na mężczyznę w Boguszowie-Gorcach. Najpierw ukradli mu głośnik, a po chwili powrócili i pobili ofiarę. Do zdarzenia doszło w miniona niedzielę, po godzinie 22.30. 📢 Wałbrzych na trasie pokazowych projekcji „Znachora" z Leszkiem Lichotą! Już za kilka dni widzowie w Wałbrzychu będą mieli okazję jako jedni z pierwszych obejrzeć najnowszą adaptację „Znachora”, kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. W głównej roli wałbrzyszanin - Leszek Lichota!

📢 Przekroczył o 56 km – namierzyła go wałbrzyska grupa „Speed”! Chyba długo będzie żałował szaleńczej jazdy 23-letni wałbrzyszanin, który pędził wczoraj (we wtorek, 12 września) około godziny 13.30, ulicą Noworudzką w naszym mieście.

📢 Ukradli z firmy elektronarzędzia i nie przyszli do pracy! Przyszli po nich policjanci! Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali już dwóch byłych już pracowników jednej z tutejszych firm. Ukradli oni z terenu zakładu elektronarzędzia i nie pojawili się w pracy. Właściciel oszacował straty na 5,5 tysiąca złotych. 📢 Ukrainian manicure to idealne paznokcie na jesień 2023. Technika odgrywa tutaj kluczową rolę. Sprawdź, jak wygląda ta stylizacja Paznokcie na jesień 2023 to kontynuacja tego, co było modne wiosną i latem, czyli minimalistyczne i delikatne pazurki, które wizualnie zbliżone są do wyglądu naturalnej płytki. Jednak żadne paznokcie nie będą dobrze się prezentować bez odpowiedniego manicure! A to gwarantuje technika, która przyszła do Europy wraz ze stylistkami zza naszej wschodniej granicy.

📢 Paznokcie na wrzesień 2023 to kolory i zdobienia, które odmienią twoją dłoń. Zobacz jesienne trendy w manicurze Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz! 📢 Samochodami i na rowerach - jechali na podwójnym gazie, a zdarzyło się, że także bez uprawnień! Dzisiaj (11 września) przed godziną ósmą policjanci ruchu drogowego z Wałbrzycha zatrzymali do kontroli w Starych Bogaczowicach na ul. Głównej mieszkańca Szczawna-Zdroju. Kierował samochodem osobowym, a jak się okazało miał 0.77 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna pożegnał się z prawem jazdy i czeka go sprawa sądowa.

📢 Uwaga! Od soboty w Wałbrzychu wprowadzono zmiany na kilku liniach autobusowych! Dzisiaj (poniedziałek, 11 września) niektórzy wałbrzyszanie podróżujący autobusami mogą być trochę zaskoczeni. W Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta zdecydowano się bowiem od soboty, 9 września wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. 📢 Wałbrzyscy strażacy dostali dwa, bardzo nowoczesne drony! Strażacy z Wałbrzycha będą mieli możliwość wparcia swoich działań ratowniczych i gaśniczych obserwacją z powietrza. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzycha dostała bowiem ostatnio dwa bardzo nowoczesne drony.

