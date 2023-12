Trudny poranek dla kierowców z Boguszowa-Gorców. W piątek będzie mróz i skrobanie szyb Redakcja Naszemiasto.pl

Sprawdź, czy jutro w Boguszowie-Gorcach trzeba będzie skrobać szyby. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Według wskazań meteorologów, w nocy z czwartku na piątek słupki rtęci powinny pokazać ok. -6°C. Spodziewana wilgotność powietrza w Boguszowie-Gorcach to 98%, z kolei prawdopodobieństwo opadów - 4%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 14 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Boguszowie-Gorcach w nocy z czwartku na piątek.