Spacer do 66 km od Boguszowa-Gorców. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 11 - 12 listopada

Szukasz pomysłu na uroczą trasę spacerową w okolicy Boguszowa-Gorców? Nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny dystans, i właśnie dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 66 km od Boguszowa-Gorców. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w okolicy Boguszowa-Gorców warto wybrać w weekend.

Spacerem w okolicy Boguszowa-Gorców

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 66 km od Boguszowa-Gorców, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 listopada w Boguszowie-Gorcach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 21%. W niedzielę 12 listopada w Boguszowie-Gorcach ma być 4°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: Duszniki Zdrój - Homole - Grodziec - Skałki Łężyckie - Narożnik -Skały Puchacza Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,21 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 329 m

Suma podejść: 805 m

Suma zejść: 810 m Trasę dla spacerowiczów z Boguszowa-Gorców poleca Januszek_44

Góry Stołowe najczęściej kojarzą się ze Szczelińcem Wielkim, Błędnymi Skałami. Dziś na początek wybrałem mniej uczęszczaną trasę. Samochód zostawiam na niestrzeżonym parkingu koło stacji benzynowej. W tym miejscu też zaczyna się czerwony szlak. Od samego początku wiedziałem, że trasa będzie błotnista. Dodatkowo w wielu miejscach szlaki rozjeżdżone zostały przez auta. Idzie się więc ciężko, a i pogoda jest nie najlepsza.

Dochodzę do ruin zamku Homole. Niewiele już z tego pozostało, ale takie miejsca mają swoją magiczną siłę. Zatrzymuję się na chwilę i wracam na szlak. Teraz szlak wiedzie na szczyt Grodczyna / Grodźca. I tu droga także błotnista, rozjeżdżona. Na szczycie wieża telewizyjna. Przy takiej mgle nie wiem nawet, czy jest to dobry punkt widokowy.

Schodzę teraz w kierunku małej osady Kulin. Jest jeszcze dość wcześnie i cała osada jest uśpiona. Tutaj szlak zielony, którym kontynuuję marsz, powinien skręcić z głównej drogi. Niestety kręcę się w koło, pola pogrodzone przy pomocy pastuchów elektrycznych. Idę więc według wskazań GPS-a. Udaje mi się pokonać elektryczne zapory, wyczuć w szczerym polu, gdzie może przechodzić szlak i tak dochodzę do lasu, gdzie są już jakieś oznaczenia. Widać, że ten szlak jest rzadko uczęszczany.

Dalej kontynuuję marsz wzdłuż ściany lasu. Pomimo mgły łąki w tym rejonie robią niesamowite wrażenie. Dodatkowo trochę się przejaśnia. Urok tej wędrówki psuje odbywające się w okolicy polowanie, czuję się trochę jak na strzelnicy.

Mijam jednak te niedogodności i dochodzę do Łużyckich Skałek. Tutaj zaczyna przebijać słońce i to przepiękne miejsce oglądam w całej krasie.

Teraz dochodzę do drogi asfaltowej, którą dochodzę do drogi głównej Kudowa Karłów. Kilkaset metrów i jestem przy małym leśnym parkingu. Kontynuuję marsz niebieskim szlakiem, który tutaj jest rewelacyjnie oznaczony. Jest to jedno z częściej uczęszczanych miejsc w Górach Stołowych. Dobrze, że pogoda się poprawiła, więc mogę podziwiać piękne widoki na okoliczne góry.

Ruszam dalej w kierunku Skał Puchacza.

Skały Puchacza (730 m n.p.m.) stanowią odsłonięte kilkudziesięciometrowe urwisko skalne, będące poeksploatacyjnym wyrobiskiem pozostałym po dawnym kamieniołomie piaskowca. Został on uruchomiony w drugiej połowie XIX wieku i czynny był do II wojny światowej. Na krawędzi urwiska znajduje się punkt widokowy z panoramą na Obniżenie Dusznickie, Góry Bystrzyckie, Orlickie, Wzgórza Lewińskie oraz na Urwisko Batorowskie.

Dość stromym zejściem (w jednym miejscu nawet założono łańcuchy) schodzę do parkingu w Dusznikach Zdroju.

Kończę ten dzień w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach.

Miałem trochę szczęścia, dziś był dzień bezpłatnego zwiedzania.

🌳 Trasa spacerowa: Karpacz-szlak czerwony Przełęczą pod Śnieżką-Śnieżka-Droga Jubileuszowa- Karpacz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18 km

Czas trwania spaceru: 6 godz.

Przewyższenia: 810 m

Suma podejść: 1 014 m

Suma zejść: 1 012 m Trasę dla spacerowiczów z Boguszowa-Gorców poleca Dorotig Trasa na Śnieżkę z Karpacza - do Karpacza wyruszyliśmy wcześnie rano z Lądka Zdroju i od samego początku mieliśmy wiele obaw co z tej wyprawy wyniknie. Od rana padało... momentami wręcz lało jak z cebra! Mimo to trzymałam się wcześniej zweryfikowanej prognozy, że ma być bez deszczu. Drogę do Karpacza wybraliśmy przez Czechy, jadąc prawie cały czas w deszczu. Jednak gdy wjechaliśmy do Karpacza pogoda się zmieniła i zaczęło zza chmur wyglądać słońce. Że to ja zazwyczaj planuje trasy wybrałam takie szlaki by móc jak najwięcej zobaczyć.

Zaparkowaliśmy i ruszyliśmy na szlak. W kierunku "NA" wybrałam szlak czerwony, "Z" - Drogę Jubileuszową czyli szlak niebieski. A więc po kolei:

Szlak czerwony jest trudniejszy i bardziej wymagający momentami, za to rekompensują to widoki. Podeszliśmy z parkingu pod dolną stację wyciągu na Kopę po czym odbiliśmy w leśną spacerową drogę prowadzącą do schroniska "Nad Łomniczką" - przyjemna spacerowa trasa, nie wymagająca większego wysiłku. Przy schronisku był czas na śniadanie i ciepłą herbatę serwowaną przez przemiłego Pana :) No i kot, który usilnie prosi o podzielenie się kanapką! Chwila odpoczynku i ruszamy dalej.

Teraz czeka nas więcej wysiłku ale i piękne widoki. Początkowo szlak jest łagodny, aż do Wodospadu Łomniczki, potem zaczyna się wymagające podejście Przełęczą "Pod Śnieżką", gdzie momentami trzeba się powspinać i złapać oddech. Mijamy miejsce upamiętniające osoby, które zabrały tutejsze góry. Stąd już dochodzimy prosto do schroniska "Pod Śnieżką". Tu też łączy się większość szlaków prowadzących na najwyższy szczyt Karkonoszy.

Po chwili odpoczynku wyruszamy na szczyt włączając się na szlak niebieski wiodący pętlą wokół szczytu... Niesamowite wrażenie robi na nas budowa góry, kamienie, coś zupełnie innego niż nasze pobliskie Tatry... Niesamowite wrażenie robi też widok kotłujących się chmur sprawiających wrażenie jakby zaraz z nich miało lunąć. Wiatr jednak powodował, że szybko się zmieniały i przemieszczały... I jeszcze jedno - widok na Hotel Gołębiewski w momencie kiedy zza chmury wyszło słońce i oświetliło swymi promieniami tylko teren hotelu - coś niesamowitego!

Jesteśmy na Śnieżce! Odpoczywamy, posilamy się, zaglądamy do kaplicy Św. Wawrzyńca, obchodzimy obserwatorium i pocztę czeską. Nie zapominajcie o jednym - tu należy się ubrać bo chyba zawsze mocno wieje! Chwilę podziwiamy widok z góry w kierunku Kotliny Jeleniogórskiej, potem w kierunku czeskich gór i w końcu w kierunku Drogi Jubileuszowej. Podejmujemy jak się potem okazuje nieco głupią decyzję o skróceniu zejścia zamkniętym z uwagi na remont szlakiem czarnym (nie chce nam się znów obchodzić szczytu wokół). Wiele osób tak robi więc czemu nie? Potem się okazało czemu....

Schodząc stromym zejściem prosto w kierunku schroniska napotykaliśmy na pracujących ludzi, układających szlak by kiedyś było bezpiecznie i wygodnie...ale MY zwyczajnie im przeszkadzaliśmy w tej pracy i powodowaliśmy potencjalne zagrożenie, więc nigdy więcej takiej decyzji!!! W końcu znaleźliśmy się znów pod schroniskiem "Śląski Dom". Tu jeszcze parę fotek i czas ruszać z powrotem.

Podążamy szerokim szlakiem niebieskim, wygodnym i najczęściej wybieranym przez turystów bo nie wymaga żadnego wysiłku. Równię pod Śnieżką pokonujemy żwawo i przyjemnie idąc w słońcu. Mijamy skrzyżowanie szlaków (z czerwonym czeskim) i zaczynamy schodzić w dół ku schronisku "Strzecha Akademicka". Tu chwilę odpoczywamy pod schroniskiem wygrzewając się w słońcu i ruszamy dalej w stronę Małego Stawu i Samotni. Za zakrętem ukazuje nam się piękny widok - dolinka ze stawem, schroniskiem, piękną zielenią, żleby którymi wprost ze źródeł płyną strumienie wody wprost do górskiego stawu! Schodzimy w dół i przystajemy na chwilę by nacieszyć oczy tym widokiem.

Dalej idziemy szlakiem letnim, niebieskim prowadzącym ku Starej Polanie. Trasa lekka i przyjemna, ciekawe widoki, potem już zejście lasem. Odbijamy w kierunku parkingu Oglądając się za siebie niedowierzamy, że tyle przeszliśmy tego dnia!

I uwaga - teraz coś co zakrawa o cud! Startujemy z Karpacza w kierunku Wałbrzycha i co? Na granicy miasta zaczyna padać a przez całą naszą wędrówkę nie spadła ani kropla deszczu!!! :)))

🌳 Trasa spacerowa: Z Głuszycy na Przełęcz Trzech Dolin (799 m n.p.m.) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,22 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 413 m

Suma podejść: 676 m

Suma zejść: 683 m Januszek_44 poleca trasę spacerowiczom z Boguszowa-Gorców Około godziny 6 wyruszam z domu. Jest jeszcze ciemno. Ulice mokre i ca jakiś czas muszę włączyć wycieraczki, lekko mży. Mam nadzieje ,że z każdą chwilą pogoda będzie się poprawiała.

W Głuszycy jestem kilka minut po siódmej. Nie pada deszcz i to jest najważniejsze .

Ze znalezieniem parkingu nie ma najmniejszego problemu. Zostawiam więc auto i ruszam ….szlakiem narciarskim. Latem jest to idealny szlak rowerowy i pieszy, prowadzi bowiem szerokimi, wyraźnymi i łagodnymi duktami leśnymi przez zupełne odludzia Gór Suchych. Na końcu oferuje świetne widoki na Góry Sowie.

Z Informacji wynika ,że do Schroniska Andrzejówka jest około 12 km i dystans ten pokonuje w dwie i pół godziny.

Trasa jest bardzo dobrze oznakowana , zaraz za działkami pracowniczymi w Głuszycy trzeba przejść przez trochę większy potok a mniej więcej w połowie drogi jakiś dowcipniś przestawił znak informacyjny .

W Schronisku Andrzejówka zatrzymuje się na chwilę . Wewnątrz jest czysto , ciepło i klimatycznie. Wypijam „sypaną „ kawę za 4 złote i ruszam w drogę powrotną . Tym razem obieram żółty szlak przez Turzynę i Zamek Rogowiec. Za Rogowcem szlak schodzi pięknymi mieszanymi lasami do urokliwej Grzmiącej, gdzie znajduje się drewniany kościółek.

