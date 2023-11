Rowerem do 18 km od Boguszowa-Gorców. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 listopada?

Rozważasz wyprawę rowerową z Boguszowa-Gorców? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Boguszowa-Gorców. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Boguszowa-Gorców proponujemy na weekend.

Rowerem z Boguszowa-Gorców

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Boguszowa-Gorców, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 listopada w Boguszowie-Gorcach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 21%. W niedzielę 12 listopada w Boguszowie-Gorcach ma być 4°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wałbrzych w stylu Strefa MTB Sudety Stopień trudności: 3.0

Dystans: 119,97 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 3 608 m

Suma zjazdów: 3 597 m Trasę rowerową mieszkańcom Boguszowa-Gorców poleca Pschemoo Bardzo wymagająca technicznie i kondycyjnie trasa, wokół Wałbrzycha. Strat i Meta w Szczawnie Zdroju. Po drodze zaliczamy około 10-11 charakterystycznych dla tego rejonu szczytów. O ile podjazdy (choć miejscami bardzo strome nawet 27%), to zjazdy szlakami pieszymi muszę zaliczyć do najcięższych. Rekompensatą za trudy - są niesamowite widoki. Trasa przebiega również lokalnymi ścieżkami, singlami czy szutrowymi trawersami. Po przejechaniu tej trasy, zmęczenie miesza się z radością z jej pokonania.

Zachęcam do spróbowania swoich sił.

🚲 Trasa rowerowa: Tajemnicze Góry Sowie DOT113 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,45 km

Czas trwania wyprawy: 43 min.

Przewyższenia: 230 m

Suma podjazdów: 343 m

Suma zjazdów: 343 m Dolnoslaska_OT poleca trasę mieszkańcom Boguszowa-Gorców Krótka charakterystyka Trasa krótka i ,jak na standardy Strefy, łatwa. Łączy dwie krajobrazowe atrakcje w pobliżu miasta. Zaczynamy w Głuszycy i poruszamy się przeciwnie do wskazówek zegara.

Głuszyca - Skałka Cesarska Po krótkim podjeździe trafiamy na przepiękną kaskadę XIX-wiecznych stawów na Potoku Marcowym Dużym i Małym. Zbiorniki w przeszłości były źródłem wody dla zakładów włókienniczych, teraz to miejsce rekreacyjne (wypoczynek i wędkarstwo). Póżniej czeka nas dłuższy podjazd po szerokich, utwardzonych drogach leśnych. Od Przełęczy Marcowej zaczynamy zjazd drogami (i ścieżkami) leśnymi. Tak docieramy do skał położonych nad Głuszycą.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trójgarb na rowerze Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 430 m

Suma podjazdów: 788 m

Suma zjazdów: 783 m Rowerzystom z Boguszowa-Gorców trasę poleca Januszek_44 Na Trójgarbie ostatnio chyba byli wszyscy , powstała tam wieża wieża widokowa , która ściąga tłumy żądnych widoków turystów . Kiedy byłem tam ostatnio było dość ponuro i o wieży nikt nie myślał .

Wyruszam rowerem ze Starych Bogaczowic . Wybór pada na tą miejscowość bo znajduje tu duży bezpłatny parking . Ruszam w stronę Trójgarbu . Po drodze mijam zabytkowy wiatrak , który nie bardzo pasuje mi do tego krajobrazu . Od tego momentu towarzyszy mi jednak widok nowej wieży i wspaniałe widoki na góry . Nawigacja rowerowa prowadzi mnie częściowo szlakami pieszymi , ale też czasem zupełnie bez szlaku . Efekt jest taki ,że na trasie brak jest turystów a widoki są przecudne , i ten dreszczyk emocji ....czy ta droga zaraz się nie skończy . Ostatni odcinek pod szczytem pcham rowerem bo o jakiejkolwiek jeździe nie ma co marzyć . Wieża widokowa robi faktycznie wrażenie , widoki przepiękne a i turystów nie było zbyt wielu . Zostaje już tylko powrót do parkingu . Przed wyjazdem wstępuje jeszcze do restauracji , która znajduje się obok parkingu . Na pierwszy rzut oka zwykła jadłodajnia . Jedzenie jakie tu jednak serwują zasługuje na uwagę , zjadłem przepysznego placka ...inne potrawy wyglądają równie rewelacyjnie .

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Boguszowie-Gorcach

🚲 Trasa rowerowa: Královecký Špičák Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,27 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 445 m

Suma podjazdów: 1 000 m

Suma zjazdów: 987 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Boguszowa-Gorców

Samochód zostawiam na sporym parkingu przed znaną w okolicy restauracją z logo Dobrego Wojaka Szwejka . Śniadanie w samochodzie i ruszam w drogę . Dziś cel stanowi Kralovecky Spicak , najwyższy szczyt Gór Kruczych . Poczałkowo trasa biegnie asfaltem , ale potem wjeżdża na szutrowe ścieżki , często szlakiem turystycznym , gdzie przewyższenia są na tyle duże i droga nie wygodna ,że rower należy pchać . Po około 2 godzinach dostrzegam szczyt , który jest celem . I oczywiście jak zwykle w tych górach , niby wysokości niezbyt duże , ale przewyższenia ogromne . W okolicy szczytu wielu turystów , pieszo na rowerach . Na szczycie wspaniały widok , głownie na panoramę Karkonoszy . Dodatkowo jeszcze lekko pobielony szczyt Śnieżki . W drodze powrotnej zjeżdżam do Krzeszowa i znajdującego się tam okazałego kościoła . Dziś sobota , mnóstwo autokarów na parkingu , mnóstwo pielgrzymów. Ostatnie 10 km do parkingu pokonuje asfaltem , ale przeciwny wiatr daje się ostro we znaki .

🚲 Trasa rowerowa: Tajemnicze okolice Gór Sowich DOT114 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,36 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podjazdów: 920 m

Suma zjazdów: 920 m Rowerzystom z Boguszowa-Gorców trasę poleca Dolnoslaska_OT Krótka charakterystyka Trasa bardzo efektowna, umiarkowanie trudna. Taka rowerowa "huśtawka". Dużo zmienności, a do tego atrakcje turystyczne i krajobrazowe po drodze. Zaczynamy w Głuszycy i poruszamy się przeciwnie do wskazówek zegara.

Głuszyca - Rzeczka (strona południowa)

Za miastem w lesie czeka nas dłuższa jazda po utwardzonej kamieniami drodze (do wytrzymania). Można, a nawet warto, zaplanować zwiedzanie kompleksu podziemi w Osówce (ale trzeba zabrać ze sobą zapięcia). Przed Rzeczką Górną trochę asfaltu. Rzeczka Górna - Walim - Rzeczka Górna Czyli pętla wokół Rzeczki. Tutaj mamy falowanie; zjazdy i podjazdy. Na początku widokowe łąki, odcinek zjazdu przez Rzeczkę i leśny podjazd do wiaty przed Małą Sową. Od tego momentu jest już rewelacyjnie - ostry zjazd, później zapomniane ścieżynki i odzyskiwanie wysokości (oj stromo) do Rzeczki Górnej. Rzeczka - Głuszyca Wyjątkowy, epicki, kawałek poprowadzony ścieżynkami i drogami po zlikwidowanej linii kolejowej. Po drodze bunkry i obiekty Osówki a później Sobonia. Można tu spędzić dowolnie dużo czasu na eksploracjach terenowych (jak ktoś lubi). Gdy nam się to znudzi to przed Głuszycą natkniemy się na kaskadę pięciu przepływowych stawów z efektownymi przelewami (które w zimie stają się lodospadami).

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Boguszowie-Gorcach. Gdzie naprawić rower?

