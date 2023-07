Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Boguszowie-Gorcach. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Smutne, zagubione, zabiedzone i zmarznięte... Kilkanaście psów oraz kotów trafiło w ostatnich tygodniach z ulic miasta oraz regionu do Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu. Może któregoś z nich szukacie Wy lub Wasz sąsiad? Schronisko ma też kocięta do oddania w dobre ręce. Te puszyste stworzonka czekają na kogoś, kto o nie zadba, a odwdzięczą się bezwarunkową miłością.

Za tymi paniami z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry wydano listy gończe. Są poszukiwane przez dolnośląskie służby, jednak nadal pozostają nieuchwytne. Wyglądają niewinnie, ale to prawdziwe kolekcjonerki paragrafów - mają na koncie poważne przestępstwa zagrożone wysokimi karami więzienia. Zobaczcie ich wizerunki udostępniane przez policję. Może spotkaliście je ostatnio?

We środę, 5 lipca prosiliśmy Czytelników o baczne rozglądanie się bowiem zaginął 52-letni pan Robert, mieszkaniec Wałbrzycha. 4 lipca wyszedł z domu i nie nie utrzymywał kontaktu, przez co zaniepokojona rodzina powiadomiła służby i prosiła o wsparcie w poszukiwaniach. Dziś, 8 lipca zaginiony jest już pod opieką. Dziękujemy Czytelnikom za pomoc w rozpowszechnianiu informacji o konieczności wsparcia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nawet 10 lat więzienia grozi 29-latkowi, który we wtorek, 4 lipca dokonał w Boguszowie-Gorcach kradzieży rozbójniczej. Było już po godzinie 20.30 kiedy w jednym ze sklepów mężczyzna ukradł i schował pod ubranie czekolady...

Płoną samochody w regionie wałbrzyskim, w ostatnich dniach to prawdziwa plaga. Dwa pożary w komorze silnika strażacy gasili na drogach powiatu i regionu.

Polacy zaczęli wakacje i ruszyli w podróże po Europie – wielu na urlop jedzie własnym samochodem. Dlatego warto sprawdzić, jakie jest ryzyko kradzieży pojazdu za granicą i czy można liczyć na odszkodowanie z ubezpieczenia, jeżeli do niej dojdzie. Z ostatnich dostępnych danych Eurostatu wynika, że w latach 2015-2020 złodzieje kradli na terytorium UE średnio 540,4 tys. pojazdów każdego roku.

Policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzymali mężczyznę, który włamał się do altany ogrodowej w tej miejscowości i ukradł elektronarzędzia oraz znajdujący się na posesji tunel foliowy.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” swój sukces w znaczącej mierze zawdzięcza swojemu położeniu geograficznemu. To, że znajduje się blisko wielu prężnych europejskich ośrodków gospodarczych, sprawia, że jej oferta cieszy się nieustającym zainteresowaniem.

Przed nami weekend 7 – 9 lipca. Na te trzy dni w Wałbrzychu i okolicach przygotowano wiele, bardzo interesujących wydarzeń. Są wśród tak duże, jak kilkudniowe: Europejskie Dni Szczawna-Zdroju, Sudeckie Forum Inicjatyw, Festiwal im. Włodka Szomańskiego, Góry Literatury czy Mistrzostwa Polski w Powożeniu. Ale będą też inne,m.in. spektakle, koncerty, tradycyjne nocne zwiedzanie zamku Książ. Zobaczcie co jeszcze!

53-letnia kobieta przez całe miesiące korespondowała z nieznajomym. Rzekomy koreański inwestor w końcu poprosił ją o pomoc. Straciła zaufanie do ludzi, ale wcześniej ponad 120 tysięcy złotych. Policja przestrzega przed nowym sposobem naciągaczy internetowych "na koreańskiego inwestora".

W środę (5 lipca) na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów doszło do wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana i został wytyczony objazd. Kierowcy stoją w korku.

Sieć restauracji Popeyes już 7 lipca po raz pierwszy otworzy swój lokal w Polsce. Tego dnia klienci będą mogli skorzystać z darmowego poczęstunku, posłuchać muzyki na żywo, a także zawalczyć o atrakcyjne nagrody. McDonald's i KFC zyskały właśnie nowego konkurenta?

Sandały damskie to obowiązkowa pozycja na lato w szafie każdej kobiety. Taki rodzaj obuwia jest nie tylko wygodny, ale również świetny na upały i pasujący do wielu stylizacji. Na rynku jest wiele modeli, w tym sandały na platformie, na szpilce, płaskie, sportowe, casualowe i eleganckie. Jakie najlepiej wybrać w tym sezonie? Czym się kierować i w jaki sposób je stylizować? Spójrzmy, co noszą gwiazdy!