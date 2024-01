Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Boguszowie-Gorcach. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu - bawiono się na zamku Książ! Zpbaczcie zdjęcia (cz. I)!”?

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu - bawiono się na zamku Książ! Zpbaczcie zdjęcia (cz. I)! W piątek, 12 stycznia w Wałbrzychu zaczęły się studniówki. Pierwszy bal organizowany na sto dni przed maturą mieli tu uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.

Uczniowie najlepszego liceum w regionie tradycyjnie bawili się w komnatach zamku Książ.

– Mamy w tym roku, w pięciu czwartych klasach, 110 maturzystów – mówił Robert Wróbel, dyrektor wałbrzyskiego II LO.

Młodzież wspaniale wystrojona, prezentowała się pięknie (podobnie jak nauczyciele). Zaczęto oczywiście krótkich przemówień i przyszedł czas na poloneza. Tańczono go w czterech turach. Zobaczcie! 📢 Ruszy budowa skateparku dla dzieci i młodzieży oraz parku na Podzamczu Budowa skateparku dla dzieci i młodzieży oraz parku osiedlowego w dzielnicy Podzamcze - to zadanie Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego właśnie czeka na wykonawcę. Te projekty mieszkańcy Podzamcza uznali jako najważniejsze dla swojej okolicy w głosowaniach na budżet 2022 i 2023. Co ostatecznie powstanie?

📢 Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Oto zdjęcia Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc?

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu! Zobaczcie II część zdjęć! W piątek, 12 stycznia w Wałbrzychu zaczęły się studniówki. Pierwszy bal organizowany na sto dni przed maturą mieli tu uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.

Uczniowie II LO tradycyjnie bawili się w komnatach zamku Książ. Zobaczcie II część zdjęć z balu!

📢 Najładniejsze domy nad rzeką na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Ceny, zdjęcia, aktualne oferty styczeń 2024 Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 We Wrocławiu jest Wrocek, a w Wałbrzychu Elmo. Oto nowy urzędnik na czterech łapach Urząd Miejskie w Wałbrzychu zachęca do adopcji zwierząt ze schroniska i sam daje dobry przykład. Od dzisiaj nowym członkiem ratuszowej załogi jest kot Elmo! Będzie rezydował w magistracie 24 godziny na dobę. Miziasty dostojnik będzie łagodził obyczaje, roztapiał serca hardych petentów i zachęcał do adopcji. 📢 Weekend 12 - 14 stycznia w Wałbrzychu i okolicy. Zobaczcie co będzie się działo! Przed nami weekend 12 - 14 stycznia. Ochłodziło się, śniegu w Wałbrzychu i okolicy mamy sporo, może zatem w tych dniach ktoś wybierze się na zimowy spacer, czy np. na narty, ale warto znaleźć też czas na inne rozrywki. Przygotowano u nas m.in. spektakle, koncerty, nocne zwiedzanie zamku Książ i Starej Kopalni. Zobaczcie co jeszcze!

📢 Młoda mama trzech dziewczynek z Wałbrzycha pilnie potrzebuje naszej pomocy! Wałbrzyszanie macie wielkie serca, pomożecie Sandrze Bekierz? Ten dramat rodziny zaczął się tak, jak w tysiącach innych przypadków... Diagnoza spadła na nich przypadkiem i spustoszyła poczucie bezpieczeństwa, plany, wywróciła codzienne życie do góry nogami. Pani Sandra o chorobie dowiedziała się przypadkiem, podczas rutynowych badań krwi. Złośliwy nowotwór wątroby z wieloma przerzutami. Ale jest nadzieja dla wałbrzyszanki, która właśnie rozpoczęła batalię o życie. Potrzebne są jednak pieniądze i wsparcie. Pomożecie?

📢 W tydzień kierowcy z Azerbejdżanu uszkodzili trzy autobusy w Wałbrzychu. A później kolejny odmówił posłuszeństwa Początek roku i końcówka starego roku nie należą do najbardziej udanych dla pochodzących z Azerbejdżanu kierowców autobusów w Wałbrzychu. W tydzień w wypadkach i kolizjach uszkodzili trzy autobusy. 9 stycznia posłuszeństwa odmówił kolejny. Tym razem nie z winy kierowcy, a pogody. Sprawdzamy, czy są kłopoty z obstawieniem kursów w mieście i zawiezieniem wałbrzyszan do szkół i pracy.

📢 Zima powróciła - przygarnij psa z wałbrzyskiego schroniska! Są wspaniałe! Zdjęcia! Zima nie odpuszcza, znowu ochłodziło się, a w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wałbrzychu na dom czeka m.in. kilkadziesiąt psiaków. Niektóre są tam od kilku tygodni czy miesięcy – inne od lat. Dbają tam o nie, ale wiadomo, że prawdziwy dom to nie to samo co klatka czy buda. Psiaki marzną, marnie jest też ze spacerami. Może zatem rozważycie przygarnięcie czworonożnego przyjaciela. Mały, średni czy duży jest tak samo mądry i oddany. Zobaczcie zdjęcia piesków z wałbrzyskiego schroniska. Może, któryś wpadnie wam w oko i już niebawem odmienicie jego los, a on będzie waszym najwierniejszym towarzyszem.

📢 Kubasińska i Nalepa pobrali się w Wałbrzychu 60 lat temu! Będzie jubileuszowy koncert! We wtorek, 9 stycznia minęło 60 lat od dnia kiedy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu związek małżeński zawarli: Mira Kubasińska i Tateusz Nalepa. Starszym Czytelnikom nie trzeba przypominać kim byli, młodsi mogą odnaleźć ich nagrania i posłuchać. Były to bowiem wybitne gwiazdy, legendy blues-rocka.

📢 Wałbrzyskie instytucje z ofertą na ferie zimowe! Zobacz co przygotowano! Już za kilka dni, bo w poniedziałek 15 stycznia, zaczynają się w naszym kraju ferie zimowe. Jak co roku terminy ferii podzielono na województwa. Dolny Śląsk (w tym oczywiście Wałbrzych) jest wśród tych, które pierwsze rozpoczną przerwę w nauce. 📢 Gdzie kupić drewno opałowe? Taniej u leśnika czy w sklepie? Ofert nie brakuje. Nie każde drewno pali się długo w piecu Sezon grzewczy w pełni, w wielu domach popularnym materiałem jest drewno na opał. Warto jednak wiedzieć, że od 2024 roku nie każdym można palić w piecu, w niektórych przypadkach można dostać mandat. Jakie drewno opałowe wybrać? Gdzie je kupić? Na co zwrócić uwagę? Sprawdzamy. 📢 Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ferie zimowe 2024. Prezentujemy oferty darmowych zajęć z różnych zakątków Polski Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

