Przegląd prasy z tygodnia 25.06.2023. Co działo się w Boguszowie-Gorcach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Urokliwe stawy i naturalne zbiorniki wodne w okolicach Wałbrzycha przyciągają amatorów wędkarstwa i relaksu wśród zieleni. Jednym z takich cichych i klimatycznych miejsc jest zbiornik przy ul. Kasztanowej w Świebodzicach. Stąd o krok do cichej Pełcznicy i tętniącego życiem Zamku Książ w Wałbrzychu. Może tego lata i Wy zainteresujecie się wędkowaniem?

W sobotni poranek, 24 czerwca, o trwających w regionie utrudnieniach informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Pod Lubawką w powiecie kamiennogórskim doszło do wypadku. Jedna osoba jest w nim poszkodowana.

W Boguszowie-Gorcach wystartowała już 34. Sudecka 100. O godzinie 22 z najwyżej położonego rynku w Polsce na trasę nocnego, górskiego ultramaratonu, prowadzącą po okolicznych górach, wyruszyło blisko 400 biegaczy. Będą mieli do pokonania, do wyboru, trasę o długości 100 lub 42 kilometrów. Tradycyjnie startujących żegnał tłum kibiców i odpalono fajerwerki.

24 czerwca 2023 odbędzie się ostatnie pożegnanie Krzysztofa Baldy, działacza, społecznika, samorządowca i przyjaciela Grupy Sudeckiej GOPR. Zmarł po ciężkiej chorobie, miał 60 lat.

Twórcy Diablo 4 nawiązali współprace z firmą Jackson, w ramach której powstała gitara inspirowana najnowszym hitem Blizzarda. Można powiedzieć, że jest piekielnie piękna, a do tego ma wymalowaną samą matkę Sanktuarium – Lilith. To trzeba zobaczyć.

Już jutro, czyli w sobotę 24 czerwca 2023 roku powrócą pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. To historyczne wydarzenie. Jest to bowiem powrót po ponad 30 latach.