Przegląd prasy z tygodnia 1.10.2023. Co działo się w Boguszowie-Gorcach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Polskie władze otworzyły nowy odcinek drogi S3. Premier Morawiecki: "Za rządów PO czego się nie dotknęli patałachy, to zniszczyli" Na węźle Kamienna Góra Północ, polskie władze otworzyły nowy fragment trasy S3 w kierunku Lubawki. - Kiedy w 2016 roku mówiliśmy o S3, wówczas dziennikarze i politycy dzisiejszej opozycji nie wierzyli, że tę drogę wybudujemy. Dzisiaj muszą przyznać, że mieliśmy rację - przemawiała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. 📢 Premier RP Mateusz Morawiecki w Koksowni Victoria w Wałbrzychu. Rząd zainwestuje kolejne pieniądze w strategiczne przedsiębiorstwo ZDJĘCIA Premier RP Mateusz Morawiecki z wizytą w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. Mówił o nowych inwestycjach w strategiczny zakład, jakim jest wałbrzyska koksownia, bezpieczeństwie energetycznym kraju i upadających zakładach pracy, jak wałbrzyska porcelana czy dzierżoniowska Diora. Wystąpienie premiera załoga Victorii nagrodziła oklaskami.

📢 Lasy Państwowe i Gazeta Wrocławska znów wymieniają surowce wtórne za drzewka. W Wałbrzychu akcja ściągnęła wielu zainteresowannych Kolejny już raz Gazeta Wrocławska i Lasy Państwowe organizowały zbiórkę śmieci do recyklingu. Za makulaturę, baterie czy elektrozłom można było otrzymać drzewko.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekend 29 września - 1 października w Wałbrzychu i okolicy! Zobaczcie co będzie się działo! Jutro piątek - weekendu początek! Warto wyjść z domu i wybrać się na jedno lub więcej wydarzeń czy imprezę przygotowaną w dniach 29 września - 1 października w Wałbrzychu i okolicy. Będą koncerty, wycieczki, spektakle, zawody sportowe. Zobaczcie!

📢 Wałbrzyszanka trzy razy okradła drogerię w Szczawnie-Zdroju! Policjanci kryminalni pierwszego komisariatu w Wałbrzychu zatrzymali w środę, 27 września 31-letnią kobietę, która wynosiła kosmetyki z jednej z drogerii w Szczawnie-Zdroju. 📢 Grzybobrania czas 📢 Ma na koncie serię włamań do remontowanych domków jednorodzinnych! Może posiedzieć 10 lat! Sporą aktywnością wykazał się 67-letni włamywacz, który w ciągu niecałego miesiąca dokonał sześciu włamań na terenie Jedliny-Zdroju, Głuszycy oraz Grzmiącej. 📢 Niemożliwe nie istnieje. Arkadiusz Melon pierwszym Polakiem z dyplomem matematyki finansowej London School of Economics. Matematyka finansowa to kierunek interdyscyplinarny. Studiowanie jej na London School of Economics (LSE), jednej z najlepszych uczelni na świecie, wymaga nie tylko świetnych wyników w nauce, ale i spełnienia wielu warunków. Począwszy od pokonania kilkuset kandydatów z całego świata, bo na jedno miejsce przypada 25 aplikujących. Ale, jak mówi Arkadiusz Melon, obecnie już absolwent LSE: „niemożliwe nie istnieje”. O niełatwej drodze, pasji, przełamywaniu stereotypów, wielu zwrotach akcji i odwadze do zadawania pytań, rozmawiamy z pierwszym i zarazem jedynym Polakiem, który ukończył studia magisterskie z matematyki finansowej na London School of Economics.

📢 Na trasie z Legnicy w kierunku Złotoryi doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód spłonął. Zobacz ZDJĘCIA Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 27 września na trasie pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Około godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 364 samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się. 📢 Prezydent Wałbrzycha wprowadza mieszkańców w błąd w sprawie KPO. Roman Szełemej z pieniędzy publicznych sfinansował kłamliwe billboardy Prezydent Wałbrzycha Roman Szełejemej i jego współpracownicy za samorządowe pieniądze podatników sfinansowali billboardy, wpisujące się w kampanię wyborczą. Uderzają one w rząd Prawa i Sprawiedliwości i przekazują nieprawdziwe informacje. Wobec takiego postępowania zareagowali politycy.

📢 Najgorsze błędy przy nawożeniu roślin w ogrodzie. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, bo możesz im zaszkodzić Nawożenie roślin to jeden z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie, mimo to nie zawsze wiemy, jak prawidłowo go wykonać, a skutki popełnianych przez nas błędów mogą być katastrofalne. Źle nawożone rośliny albo cierpią z powodu niedożywienia, albo zapadają na choroby fizjologiczne spowodowane przenawożeniem, dlatego warto wiedzieć, na co podczas nawożenia zwrócić szczególną uwagę i czego unikać.

📢 Jaka będzie zima? Ludowe sposoby przewidywania pogody. Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima? Jaka czeka nas zima w sezonie 2023/2024? Możemy podjąć próbę przewidzenia jej metodą naszych pradziadków na wsiach. Przebieg pogody był (i wciąż jest) niezwykle ważny dla rolnictwa, plonów i zapasów, które pozwolą zabezpieczyć żywność na kolejne, zimowe miesiące, aż do kolejnych zbiorów. Jakie zimowe wróżby kryją ludowe przysłowia?

📢 Już niebawem otwarcie stacji paliw w Mieroszowie. Tak wygląda to miejsce, zobaczcie zdjęcia i film Na tę inwestycję mieszkańcy i samorządowcy z Mieroszowa czekali od lat. W końcu jest! Po wielu latach rozmów i zabiegów w Mieroszowie przy ul. Wałbrzyskiej powstała Stacja Paliw ORLEN. Trwają ostatnie prace porządkowe i odbiory robót. Już niebawem uroczyste jej otwarcie. 📢 Powiat sudecki zamiast wałbrzyski? Ruszają konsultacje społeczne w gminach - terminy. Zobaczcie film! W ostatnich tygodniach Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu wałbrzyskiego wyszedł z inicjatywą zmiany od 1 stycznia 2024 roku nazwy tej jednostki samorządowej na "powiat sudecki". Dziś, czyli 26 września 2023, ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie na terenie gmin.

