Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Boguszowie-Gorcach?

1 listopada to dzień, w którym wspominamy bliskich i dalszych znajomych oraz przyjaciół. To czas zadumy i refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Dziś wspominamy tych wałbrzyszan i ludzi związanych z miastem i okolicą, których straciliśmy pod koniec 2022 roku i w 2023 roku. Oto znani wałbrzyszanie, których będzie nam bardzo brakować.

Kapusta ozdobna to piękna rośliny, która idealnie się sprawdzi do dekoracji grobów na Wszystkich Świętych 2023. Jej niezwykłe walory wizualne i odporność na przymrozki sprawia, że jest idealną ozdobą na cmentarz. Zobacz na zdjęciach w galerii, jakie stroiki z kapusty ozdobnej są najładniejsze na 1 listopada.

Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

Marzysz o domku w Karkonoszach? Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat.