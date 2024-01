Przegląd prasy z Boguszowa-Gorców. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.01.2024

Prasówka 9.01 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zima nie odpuszcza, znowu ochłodziło się, a w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wałbrzychu na dom czeka m.in. kilkadziesiąt psiaków. Niektóre są tam od kilku tygodni czy miesięcy – inne od lat. Dbają tam o nie, ale wiadomo, że prawdziwy dom to nie to samo co klatka czy buda. Psiaki marzną, marnie jest też ze spacerami. Może zatem rozważycie przygarnięcie czworonożnego przyjaciela. Mały, średni czy duży jest tak samo mądry i oddany. Zobaczcie zdjęcia piesków z wałbrzyskiego schroniska. Może, któryś wpadnie wam w oko i już niebawem odmienicie jego los, a on będzie waszym najwierniejszym towarzyszem.