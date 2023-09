Przegląd prasy z Boguszowa-Gorców. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.09.2023

24 września na terenie Starej Kopalni odbyło się niezapomniane wydarzenie pierwsza edycja - Festiwalu Rowerowego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wkrótce minie miesiąc odkąd świdnicka policja poszukuje osoby, do której należy rower marki CUBE LTD, zabezpieczony przez mundurowych w Świdnicy. Sprzęt czeka w komendzie na swojego właściciela. Zobaczcie zdjęcia sprzętu, może go poszukujecie.