Przegląd prasy z Boguszowa-Gorców. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.05.2023

Niestety, okazuje się, że ostrzeżenia, działania informacyjne, nie są do końca skuteczne. Ciągle jeszcze starsi ludzie padają ofiarami oszustów podających się za: adwokatów, lekarzy orzeczników, policjantów, czy prokuratorów. Wczoraj przestępcy działający metoda „na policjanta” wyłudzili pieniądze od 86-letniej wałbrzyszanki.

Przed nami weekend 26 – 28 maja. W Wałbrzychu i okolicy przygotowano na te dni sporo różnych wydarzeń i imprez. Zapowiada się piękna pogoda, zatem można wybrać te plenerowe. Przede wszystkim związane z odbywającymi się w weekend Dniami Wałbrzycha. Ale propozycji jest więcej,. Będą już np. koncerty związane z Dniem Matki, będą spektakle, nocne zwiedzanie Zamku Książ i Starej Kopalni, w Szczawnie-Zdroju zawody w akrobatyce. Zobaczcie co jeszcze!

Roztrzaskany na latarni samochód, zniszczone znaki drogowe i betonowe słupy wyrwane z jezdni - tak skończyło się dla młodego kierowcy driftowanie na parkingu przed galerią handlową Auchan w Bielanach Wrocławskich. We wtorek (23.05) przed północą na miejsce wypadku wezwana została policja i straż pożarna. Kierowca audi A4 uciekł pieszo, zanim dotarły na miejsce służby.

Jeśli lubicie wędrówki po górach to z pewnością byliście na Wielkiej Sowie, najwyższym wzniesieniu Gór Sowich (1014 m n.p.m.). Jeśli nie to pora to nadrobić. Jest tam remontowana obecnie, stara wieża widokowa. Zobaczcie jak wyglądała przed wojną!