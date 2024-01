Przegląd prasy z Boguszowa-Gorców. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.01.2024

Tylko do niedzieli można zobaczyć pająki z całego świata na wystawie w Wałbrzychu. W Galerii Victoria gości objazdowa wystawa najróżniejszych, w tym najbardziej jadowitych pająków świata. Można zobaczyć m.in. legendarną Czarną wdowę! A o pełnych godzinach potrzymać pająka na ręce.

Gmina Wałbrzych w ostatnich latach uratowała wiele zabytkowych budynków. Zyskały one nowe przeznaczenie. Niestety kilka wyjątkowych perełek czeka na ratunek i z roku na rok ich blask coraz bardziej przygasa. Takim budynkiem jest willa Keindorff przy ul. Zamkowej 2. Zobaczcie jak wygląda ona obecnie, przypominamy unikalne zdjęcia z wnętrza willi oraz wizualizacje jak może wyglądać po remoncie.

Ostatnie dni to prawdziwy wysyp zatrzymanych osób za przestępstwa narkotykowe. Wpadł dealer i kilku posiadających takie środki. Jeden w zakazany proceder wciągnął swojego pupila. Oto przypadki z ostatnich dni.

Wykorzystanie emocji rodziny martwiącej się o los krewnego w tarapatach to wciąż popularny scenariusz wykorzystywany przez naciągaczy. Ale jak okraść przedsiębiorcę kupującego maszyny, klienta oczekującego na paczkę, zatroskanych o oszczędności czy chcących je zainwestować? Przestępcy mają na to sposób. Oto najnowsze przykłady z Dolnego Śląska.

To był dziesiąty, jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Witoszowie Dolnym. Wzięły w nim udział zespoły kolędnicze z Dolnego Śląska. Zaśpiewały cudnie Małemu. Co ciekawe na przeglądzie zaprezentowano dolnośląską Kolędę Wojcieszowską, którą zaśpiewał były ksiądz proboszcz i dwaj organiści. Były zespoły z powiatów złotoryjskiego, wrocławskiego i świdnickiego.

Już za niewiele ponad tydzień ruszą kwalifikacje wojskowe dla dolnośląskiego. Blisko 17 tys. mieszkańców naszego województwa będzie musiało się stawić do wojska. Kto jest zobligowany do stawienia się na komisję, a kogo ten nakaz ominie?

Jest kolejny apel do kierowców po dwóch poważnych zdarzeniach drogowych w powiecie wałbrzyskim. W ostatni weekend na drogach powiatu wałbrzyskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. To cud, że obaj kierowcy wyszli cało z tych zdarzeń. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów Kodeksu drogowego.