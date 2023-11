Przegląd prasy z Boguszowa-Gorców. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.11.2023

Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.

O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Wtedy obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg wymawiane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, aby w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński.