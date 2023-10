Przegląd prasy z Boguszowa-Gorców. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.10.2023

Niebezpieczne SMS-y są prawdziwą plagą dzisiejszych czasów. Przez napływ prób oszustwa ludzie krytycznie patrzą teraz na każdą wiadomość tekstową. Tym razem zaczęli oni otrzymywać informacje z ePUAP o tym, że ich Profil Zaufany ma stracić ważność. Co najważniejsze, SMS jest prawdziwy i nie pochodzi od hakerów. Zobacz, jak przedłużyć ważność swojego Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu.

Błyskawiczna reakcja policjanta, który był już po służbie doprowadziła do zatrzymania w Wałbrzychu na gorącym uczynku dwóch sprawców pobicia. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 17 października, po godz. 15.30.

Wstrząsające doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?