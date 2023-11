Przegląd prasy z Boguszowa-Gorców. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.11.2023

Prasówka Boguszów-Gorce 15.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Listopad 2023 to miesiąc, który przejdzie do historii zapaśniczego Klubu Heros w Boguszowie - Gorcach. To właśnie teraz zarząd klubu podpisał Akt Notarialny mówiący o tym, że właśnie Heros stał się właścicielem gruntu, na którym powstanie piękna i nowoczesna hala treningowa.