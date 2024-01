Przegląd prasy z Boguszowa-Gorców. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.01.2024

Prasówka Boguszów-Gorce 1.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ponad 70 tysięcy gości odwiedziło biletowane trasy turystyczne Starej Kopalni w Wałbrzychu w mijającym roku. To o blisko 13 tysięcy więcej niż w roku 2022. Jeżeli do tej liczby dodamy uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Starej Kopalni, to w minionym roku wałbrzyską atrakcję odwiedziło ponad 150 tysięcy gości!